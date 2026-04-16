Mateo Chávez y AZ Alkmaar quedan eliminados de la Conference League

El AZ Alkmaar no logró concretar la hazaña y quedó eliminado en los Cuartos de Final de la Conference League, tras empatar 2-2 en el partido de Vuelta frente al Shakhtar Donetsk. El marcador global terminó 5-2 a favor del conjunto ucraniano , que había tomado una ventaja contundente de 3-0 en el duelo de ida, misma que resultó imposible de revertir para el equipo neerlandés.

Mateo Chávez arrancó como titular en un encuentro donde él y sus compañeros necesitaban una actuación casi perfecta para aspirar a la remontada. Sin embargo, el mexicano tuvo poca incidencia en el desarrollo del juego durante la primera mitad , en la que el AZ Alkmaar no encontró los caminos para hacer daño ni reducir la diferencia en el marcador global.

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El desarrollo del juego contra Shakhtar Donetsk

Para la segunda parte, el técnico decidió mover sus piezas en busca de mayor dinamismo ofensivo, por lo que Chávez fue sustituido al medio tiempo por Isak Jensen. El cambio tuvo un impacto inmediato, ya que el delantero danés aportó frescura al ataque y logró hacerse presente en el marcador con uno de los goles del conjunto local , alimentando brevemente la esperanza de una posible reacción.

No obstante, el Shakhtar supo responder en el momento clave y volvió a golpear, apagando cualquier intento de remontada. Aunque el AZ Alkmaar logró empatar el partido 2-2, el daño ya estaba hecho y el global reflejó la superioridad del cuadro ucraniano a lo largo de la eliminatoria.

Con la eliminación consumada en el torneo europeo, el AZ Alkmaar deberá cambiar rápidamente el enfoque y concentrarse en su próximo desafío: la final de la Copa de Países Bajos, donde se medirá ante el Nijmegen el domingo 19 de abril, en busca de cerrar la temporada con un título.

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FF