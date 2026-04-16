El neurocirujano argentino Leopoldo Luque se desvinculó de tener responsabilidad en la muerte de Diego Armando Maradona al declarar hoy jueves 16 de abril en el nuevo juicio oral que busca esclarecer las circunstancias en torno al deceso del ídolo del futbol y tiene a otros seis profesionales de la salud en el banquillo de los acusados.

"Soy inocente y lamento mucho su muerte", dijo Luque, uno de los principales acusados en el proceso que encabeza un tribunal de la localidad de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires. "Yo lo amaba, era mi ídolo", afirmó el neurocirujano que oficiaba de médico de cabecera de Maradona al momento de su deceso.

La muerte de Maradona ocurrió en su casa

El excapitán de la selección que conquistó el Mundial en 1986 falleció de un ataque cardiaco el 25 de noviembre de 2020, mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa situada en las afueras de Buenos Aires. Allí el exfutbolista, entonces de 60 años, intentaba recuperarse de una cirugía practicada dos semanas antes en una clínica para removerle un hematoma subdural.

Los siete acusados están imputados de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción. Se castiga con una pena máxima de 25 años de prisión.

Los procesados encaran desde el martes pasado un segundo juicio casi un año después de que un primer proceso judicial fuera declarado nulo al descubrirse la conducta indebida de una jueza integrante del tribunal que entonces estaba a cargo.

Médico negó ser quien decidía las medidas de salud de Maradona

En la audiencia de este jueves, Luque negó haber sido quien decidiera todas las medidas que debían implementarse para la recuperación de Maradona luego de la cirugía y aseguró que "no estaba a cargo de esa internación domiciliaria".

"En cuanto a la injerencia de 'Luque decide todo, hace todo', yo soy neurocirujano subespecializado en columnas", subrayó el imputado sobre el acotado papel que habría tenido en relación con la salud del astro.

El fiscal Patricio Ferrari criticó el martes las condiciones de la internación domiciliaria. Sostuvo que en esa vivienda "un grupo de improvisados incumplieron todos los deberes a su cargo" y "abandonaron a su suerte" a Maradona "condenándolo a la muerte".

En otro momento, Luque afirmó que desde 2007 el exfutbolista no recibía medicamentos para sus problemas cardiacos. "Y en ese momento el doctor que estaba acompañando al paciente fue (Alfredo) Cahe, no yo".

Cahe —ya fallecido— fue el médico personal del exfutbolista durante décadas y se mostró crítico con el equipo que lo atendió durante sus últimas semanas con vida.

El neurocirujano también rechazó que Maradona hubiera sufrido agonía de 12 horas, tal como señaló un informe oficial de unos 20 peritos, considerándolo "insólito".

Sobre la enorme hinchazón que presentaba el cuerpo del exfutbolista, señaló que no obedecía a una condición "no alertada" por los profesionales, sino a las maniobras de reanimación practicadas al Diez el día de su muerte. "Estuvo reanimado al menos una hora; lo reaniman, paran un segundo y, por pedido de la familia, lo vuelven a reanimar; quién sabe las alteraciones que produce eso en el cuerpo".

El neurocirujano sostuvo que "el edema agudo en una RCP (reanimación cardiopulmonar) puede ser ocasionado en minutos" y "no necesita del 11 al 25 de noviembre", que es el periodo de tiempo que Maradona estuvo internado en casa en 2020.

Médico apunta a hija de Maradona

El médico también apuntó contra Giannina Maradona, una de las dos hijas mayores del exfutbolista, señalando que la también imputada psiquiatra Agustina Cosachov le propuso conseguirle una clínica para atender a su padre, "a lo que ella dijo 'no, no, déjenme que voy a averiguar', y no averiguó".

Además de Luque y Cosachov, están imputados el psicólogo Carlos Díaz y los médicos Nancy Forlini y Pedro Di Spagna; también el representante de la empresa que ofrecía el servicio de enfermería, Mariano Perroni, y el enfermero Ricardo Almirón. Todos ellos cumplieron algún papel en la internación domiciliaria del exfutbolista.

Luque declaró ante el tribunal —la primera vez que lo hizo— luego de que su defensa lo solicitara temprano en la mañana.

Durante la misma audiencia fueron reproducidos audios de las conversaciones por móvil que el neurocirujano mantuvo con cuidadores de Maradona. En una de ellas, un masajista le dijo preocupado que vio al campeón del mundo "hinchado con la luz apagada, imagínate con la prendida".

Las dos hijas mayores de Maradona apuntaron contra Luque durante el proceso que terminó siendo anulado el año pasado, señalando que recomendó la internación domiciliaria y durante la misma vieron a su padre muy descuidado.

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