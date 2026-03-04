Miércoles, 04 de Marzo 2026

Atlas vs Chivas: Precios de boletos para el Clásico Tapatío de la Jornada 10

Chivas y Atlas se enfrentarán este sábado en una nueva edición del Clásico Tapatío, partido programado en el Estadio Jalisco

Por: Sergio Alejandro Velázquez

El encuentro es considerado uno de los más relevantes del torneo por su impacto deportivo, social y mediático dentro de la ciudad. IMAGO7.

Chivas y Atlas se enfrentarán este sábado en una nueva edición del Clásico Tapatío, partido programado en el Estadio Jalisco. En esta ocasión Atlas asumirá el rol de local administrativo.

El encuentro es considerado uno de los más relevantes del torneo por su impacto deportivo, social y mediático dentro de la ciudad.

En términos de boletaje, el clásico presenta una estructura distinta a la aplicada en compromisos ordinarios. Para el partido de media semana frente a Xolos, los precios se ubicaban entre $275 en la zona Corner y $1085 en San Matías Premier, mientras que para el duelo ante Chivas esas mismas secciones se fijaron en $1100 y $3430, respectivamente.

Ante la previsión de alta asistencia, también se determinó habilitar las zonas altas del estadio —Alta General Norte, Sur, Poniente y Oriente—, sectores que no siempre se abren en otros encuentros. En estas áreas, los boletos estarán disponibles en un rango de $500 a $610, lo que amplía la capacidad operativa del inmueble. Las entradas podrán adquirirse por medio de la plataforma Fanki.

Precios del Clásico Tapatío

  • Santa Matías Premier - $3,430
  • VIP Total Play - $3,310
  • A Sur Familiar - $980
  • Lateral Poniente - $1.230
  • Alta Gral. Oriente - $575
  • Alta Gral. Sur - $680
  • Alta Gral. Poniente - $595
  • Alta Gral. Norte - $500
  • Lateral Oriente - $1,555
  • Poniente Central - $1,570
  • Corner - $1,100
  • Palcos - $2,840

El partido se disputará el sábado 7 de marzo a las 19:05 horas. Guadalajara llegará con semana completa de preparación, mientras que Atlas sostendrá actividad previa frente a Xolos, un elemento que podría influir en el aspecto físico de cara a uno de los compromisos más esperados del Clausura 2026.

