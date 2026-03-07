Este sábado no fue un día cualquiera. Guadalajara se paralizó, una vez más, por el Clásico Tapatío que enfrenta a los dos equipos más importantes de la ciudad, con la única intención de demostrar el orgullo deportivo y la rivalidad dentro de la cancha. Generando pasión desenfrenada en ambas aficiones que esperan que los suyos se erijan como los vencedores .

La afición de Chivas asistió al Estadio Jalisco sin ningún miedo. Demostrando que, este partido representa más allá que sólo fútbol, ya que también es sinónimo de convivio con sus seres queridos y una tradición familiar que se sigue heredando generación tras generación.

“Me da mucho gusto asistir a esta clase de partidos, sobre todo, porque llegan en condiciones, más o menos, semejantes. Están peleando los dos por la clasificación, esperemos encontrar un buen partido. La mayor fortaleza de Chivas es la juventud y su velocidad, creo que eso podríamos aprovechar para poder pensar en vencer al Atlas”, dijo Mario Núñez en compañía de su hijo, ambos seguidores del Rebaño.

“El clásico representa tradición, convivio familiar. Habrá quien lo tome de otra manera, pero para mí es eso, un convivio y un festejo que se debe de conmemorar con respeto y amor a cualquiera de los dos equipos”, comentó Ernesto Martínez, quien asistió con toda su familia de 14 integrantes.

Pese al riesgo que implica acudir al Coloso de la Calzada Independencia portando el jersey rojiblanco, ambas personas aseguraron que hay plena confianza en el operativo de seguridad , así como también entre las aficiones porque todo debe de quedar sólo en lo deportivo.

“Nos atrevemos a venir al Jalisco porque creemos que hay tranquilidad. Creemos en la gente, tenemos confianza de que no debe de haber nada de situaciones fuera de lo normal y más porque veo que hay mucha vigilancia", agregó el señor Núñez.

“Hay que ser optimistas y valientes, tenemos que confiar en la seguridad y más que nada en las mismas personas, porque si no confiamos en nosotros, ¿en quién más? Las autoridades juegan un papel muy importante, pero también debemos de colaborar como ciudadanos y como personas", manifestó el señor Ernesto.

SV