Atlas vs Chivas: Afición rojinegra vive el Clásico Tapatío como una tradición familiar

En Guadalajara, el Clásico Tapatío no es solo un partido de futbol; es una tradición que se vive con intensidad dentro y fuera de la cancha . Para Arnulfo Rodríguez, aficionado del Atlas, este duelo representa una semana llena de emoción, convivencia familiar y recuerdos imborrables que han marcado la histórica rivalidad entre rojinegros y rojiblancos.

“Se vive muy diferente al resto. Esperemos que gane el Atlas el día de hoy. Desde la previa, durante toda la semana, cuando ya sabes que viene el día del clásico, se siente a flor de piel. Hay mucha carrilla con la gente; si perdemos, hay que aguantar, y si ganamos, hay que celebrar. Pero, sin duda, es una semana especial para mí y para mi familia; se vive diferente”, comentó.

El seguidor rojinegro también recordó uno de los momentos más memorables que ha vivido en esta rivalidad .

“La verdad, siempre recuerdo mucho aquel Clásico Tapatío en el que Robert de Pinho marcó ese gol de chilena. Fue algo muy especial; lo tengo muy presente en mi memoria por la manera en que se mostró el equipo y por lo memorable que fue ese gol”, recordó.

Arnulfo destacó que, más allá del resultado, el clásico es un partido que se disfruta en familia.

“Hoy vengo con mi familia y la pasamos bien. Siempre es un juego que nos une; es un partido que tiene que disfrutarse. Aunque, de todo corazón, espero que mis rojinegros se lleven el triunfo y que sea un gran espectáculo para todos”, añadió.

Finalmente, también habló sobre lo que espera de algunos jugadores en este importante encuentro .

“Espero que ‘Ponchito’ anote. Es una gran oportunidad para demostrar de qué está hecho y que no es casualidad lo que ha mostrado a lo largo de la campaña. Estos son los partidos en donde aparecen los grandes jugadores”, concluyó.

SV