Alfonso González encara el Clausura 2026 con una consigna clara: revancha. El mediocampista tamaulipeco realiza la pretemporada con los rojinegros del Atlas decidido a ganarse más minutos y, sobre todo, a llenar el ojo del técnico Diego Cocca, luego de un Apertura 2025 en el que su participación fue limitada y no logró consolidarse dentro del once habitual.

Formado en las Fuerzas Básicas de la Academia rojinegra, González regresó al Atlas ya iniciado el torneo pasado, tras disputar un encuentro con Rayados, y cerró el certamen con 13 partidos totales, 12 de ellos con los Zorros. Sin embargo, sus números reflejan el poco margen que tuvo: apenas 285 minutos en cancha y sin goles, una estadística que hoy lo motiva a buscar un nuevo comienzo.

“Contento de estar otra vez aquí, de empezar con el pie derecho y hacer las cosas bien. La pretemporada es fundamental para llegar a punto a la primera jornada. Aprovechar este tiempo sin competencia nos permite trabajar más el tema físico y que eso se note durante toda la temporada”, señaló el futbolista de 31 años, consciente de que este periodo será clave para competir por un lugar.

Más allá del plano individual, González destacó la fortaleza del grupo y la mentalidad con la que Atlas busca encarar el nuevo semestre, luego de un torneo irregular. “En lo colectivo, el equipo siempre estuvo junto. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero el esfuerzo y las ganas siempre se notaron. El equipo asume la responsabilidad y sigue siempre para adelante”, apuntó.

En lo personal, el objetivo es claro y directo. “Buscar más minutos, más constancia, y aprovechar cada oportunidad, sean cinco, diez o noventa minutos, siempre en beneficio del equipo. Queremos que esta institución compita por cosas importantes, porque tenemos un gran plantel”, afirmó.

Atlas inaugurará el Clausura 2026 el viernes 9 de enero, cuando reciba al Puebla en el Estadio Jalisco, un escenario que puede marcar el inicio de la revancha futbolística que Alfonso González tanto espera.

YC