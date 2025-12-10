Después de la última Asamblea de Dueños de la Liga MX, realizada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), se llegaron a acuerdos sobre el futuro de algunos clubes y los movimientos necesarios para terminar con la multipropiedad en el futbol mexicano.

El principal motivo por el que los propietarios de equipos con multipropiedad buscan vender sus clubes es que la Liga MX estableció 2026 como fecha límite para eliminar esta práctica, con el objetivo de que cada club cuente con independencia administrativa, financiera y deportiva. La medida busca prevenir conflictos de interés, aumentar la transparencia y fortalecer la competencia, según lo acordado por la dirigencia encabezada por Mikel Arriola.

Equipos como Atlas y León ya se encuentran en proceso de venta como parte de una reestructuración que garantiza que ningún grupo controle más de un club en el futbol mexicano. Por su parte, la franquicia de Mazatlán pasará a la Liga de Expansión MX, luego de que Emilio Escalante, propietario del Atlante, adquiriera al equipo del puerto para permitir el regreso de los Potros de Hierro a la Liga MX.

Ante este panorama, en EL INFORMADOR repasamos cómo han sido las gestiones de cada uno de los clubes que han iniciado un proceso de venta o cambio de categoría.

Atlas FC

Grupo Orlegi asumió el control de Atlas en mayo de 2019, periodo durante el cual el club vivió su etapa más exitosa reciente: logró el bicampeonato Apertura 2021 y Clausura 2022, además del Campeón de Campeones, y regresó a la Liga de Campeones de Concacaf. La administración invirtió alrededor de 450 millones de pesos en la Academia AGA, fortaleciendo la infraestructura y el desarrollo juvenil del equipo.

Atlas ha cambiado de dueño al menos dos veces en las últimas décadas: en 2013 fue adquirido por Grupo Salinas y en 2019 pasó a Grupo Orlegi. Actualmente, en 2025, se encuentra en proceso de venta, lo que podría significar un tercer cambio de propietario.

Club León

Grupo Pachuca adquirió al Club León en 2011, logrando el ascenso a Primera División en 2012 y consolidando su crecimiento con el modelo organizativo del grupo. Ha ganado títulos como el Apertura 2013, Clausura 2014, Guard1anes 2020, la Copa MX, el Campeón de Campeones y, en 2023, la Concacaf Champions Cup. Internacionalmente, participó en la Copa Libertadores 2013 y 2014. Entre sus principales inversiones destaca el proyecto “La Esmeralda”, con un costo total superior a 1 800 millones de pesos.

El club inició como una asociación civil y pasó por seis procesos de venta, con propietarios como Valente Aguirre, Roberto Zermeño, Carlos Ahumada, José Antonio García y Abraham Batarse, hasta ser adquirido por Grupo Pachuca.

Mazatlán FC

El club nació en 2020 tras la mudanza de Monarcas Morelia, bajo la propiedad de Ricardo Salinas Pliego, estrenando el estadio “El Encanto”, construido con una inversión de 652 millones de pesos. Deportivamente, ha enfrentado dificultades, pagando tres multas consecutivas por ocupar los últimos lugares de la tabla de cocientes (2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025), acumulando aproximadamente 160 millones de pesos en sanciones. A pesar de ello, tuvo momentos destacados, como su mejor participación internacional en la Leagues Cup, alcanzando los cuartos de final.

Con el inicio del proceso de venta de Atlas y León, Grupo Orlegi se quedaría únicamente con Santos Laguna, mientras que Grupo Pachuca mantendría a los Tuzos del Pachuca. Por su parte, Grupo Salinas, al desprenderse del Mazatlán, conservaría únicamente al Puebla.

Estos movimientos permitirán que, a partir del verano de 2026, se cumpla la fecha límite de la Liga MX para eliminar la multipropiedad, asegurando que ningún grupo sea propietario de más de un equipo en el futbol mexicano.

