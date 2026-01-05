Atlas: Estos son los precios de los boletos para el debut ante Puebla

Atlas iniciará su participación en el torneo Clausura 2026 este viernes 9 de enero, cuando reciba al Puebla en la cancha del Estadio Jalisco. El encuentro está programado para las 21:00 horas y marcará el debut de los rojinegros ante su afición en el nuevo certamen.

Como antecedente inmediato, Atlas llega a este compromiso tras caer 2-1 ante Monterrey en la final de la Copa Pacífica, un duelo de preparación en el que los rojinegros se adelantaron en el marcador, pero terminaron cediendo ante los ajustes y la presión del conjunto regiomontano en la segunda mitad. Más allá del resultado, el partido sirvió como un ensayo de alta exigencia para el equipo, que ahora buscará trasladar las conclusiones de ese encuentro a su estreno en la Liga MX frente al Puebla.

De cara a este compromiso, el club dio a conocer los precios oficiales de los boletos para las distintas localidades del inmueble, con opciones que van desde zonas familiares y generales hasta áreas premium. La venta de entradas se realiza a través de la plataforma Fanki, en este enlace.

Los costos son los siguientes:

San Marías Premier: $1,175

VIP Total Play: $1,195

Lateral Oriente: $455

Poniente Central: $415

Lateral Poniente: $315

Corner: $300

A Cabecera Norte: $225

A Sur Familiar: $195

Alta General Poniente: $175

Con estos precios, Atlas ofrece distintas alternativas para los aficionados que deseen acompañar al equipo en su presentación dentro del Clausura 2026, en un duelo que promete un Estadio Jalisco con buena entrada para el arranque del torneo.

SV