Cruz Azul vence al Atlas en su debut en el Cuauhtémoc

Lo que prometía ser una prueba de fuego para medir el alcance del proyecto de Diego Cocca en este Clausura 2026, terminó convirtiéndose en una tarde de pesadilla en el Estadio Cuauhtémoc. El Atlas cayó 2-0 ante un Cruz Azul que no necesitó de brillantez , sino simplemente de aprovechar los obsequios de una zaga tapatía desconocida y un Camilo Vargas inusualmente errático.

Desde el silbatazo inicial, el factor externo fue protagonista: una cancha en condiciones deplorables. El césped, maltratado y con parches evidentes, no solo dificultó el flujo del balón, sino que cobró factura física. La peor parte se la llevó Diego González, quien tuvo que abandonar el terreno de juego en el primer tiempo, tras resentirse de una lesión, víctima de la inestabilidad del terreno.

Sin embargo, el estado del campo no justifica las facilidades otorgadas por la defensa rojinegra. Apenas al minuto 8, la zaga tapatía se durmió en una marca deficiente. Manuel Capasso, en una tarde para el olvido, perdió la referencia de Gabriel “Toro” Fernández, quien firmó el 1-0 ante la mirada de los defensores. No fue la única pifia del argentino; a lo largo del encuentro, Capasso cometió al menos otros dos errores graves en la salida que, por fortuna para la causa rojinegra, no terminaron en las redes.

La sorpresa mayor llegó al minuto 28. José Paradela cobró un tiro libre lejano que parecía no llevar peligro. El esférico buscaba el poste que Camilo Vargas custodiaba; no llevaba potencia ni un efecto inalcanzable. No obstante, el guardameta colombiano, baluarte histórico del club, midió mal la trayectoria y permitió que el balón se anidara en su portería. Un error técnico poco común en Camilo que sentenció el 2-0 definitivo antes de la media hora de juego.

El complemento fue un bostezo futbolístico. Cruz Azul, consciente de su ventaja y de las limitaciones del rival, se dedicó a sobrellevar las acciones sin arriesgar el físico en el maltratado pasto del Cuauhtémoc. Atlas, por su parte, exhibió una preocupante falta de variantes ofensivas y nulo poder de ataque, siendo incapaz de inquietar la meta celeste.

Con este resultado, los Zorros se estancan con tres unidades, producto de su victoria inaugural ante Puebla . La urgencia de corregir la concentración defensiva es inmediata, pues el tiempo de lamentos es corto. El equipo de Diego Cocca deberá lamerse las heridas rápidamente y viajar a Aguascalientes este fin de semana para enfrentar al Necaxa en la Jornada 3, con la obligación de recuperar la solidez que hoy se quedó enterrada en el lodo del Cuauhtémoc.

ALINEACIONES

CRUZ AZUL

PORTERO

1. Andrés Gudiño

DEFENSAS

2. Jorge Sánchez

(80’ 194. A. Morales)

4. Willer Ditta

33. Gonzalo Piovi

6. Erik Lira

29. Carlos Rotondi

MEDIOCAMPISTAS

8. Agustín Palavecino

(73’ 17. A. García)

19. Carlos Rodríguez

(88’ 193. K. Velázquez)

16. Jeremy Márquez

DELANTEROS

20. José Paradela

(74’ 18. L. Romero)

21. Gabriel Fernández

(74’ 214. M. Levy)

D.T. Nicolás Larcamón

ATLAS

PORTERO

12. Camilo Vargas

DEFENSAS

3. Gustavo Ferraréis

(74’ 199. S. Hernández)

13. Gaddi Aguirre

21. Rodrigo Schlegel

28. Manuel Capasso

25. Jorge Rodríguez

MEDIOCAMPISTAS

15. Paulo Ramírez

(65’ 27. V. Ríos)

26. Aldo Rocha

(65’ 6. E. Zaldívar)

11. Diego González

(36’ 58. A. González)

8. Mateo García

(65’ 19. E. Aguirre)

DELANTEROS

32. Uros Durdevic

D.T. Diego Cocca

SV