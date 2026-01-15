Marruecos y Senegal disputarán la final de la Copa Africana de Naciones

La selección de Marruecos doblegó a Nigeria en la tanta de penaltis 4-2 tras el empate a cero de los 120 minutos reglamentarios y disputará la final de la Copa Africana de Naciones (CAN) 22 años después, tras su subcampeonato continental en la edición de 2004 ante la anfitriona Túnez.

Los Leones del Atlas, favoritos en esta semifinal con aires de final anticipada, sufrieron más de lo esperado ante una rocosa Nigeria, que construyó un sólido bloque defensivo para mantener el empate y esperar el desenlace a través de la pena máxima.

Bono se erigió como el héroe marroquí y lució con dos paradas claves cuando su equipo aún lamentaba el error en el segundo lanzamiento de Igamane. Así, los anfitriones, que desataron el delirio en el estadio Moulay Abdellah, trataran de cumplir los pronósticos y sumar su segunda estrella de África en la gran final del domingo ante Senegal.

En la otra llave, Sadio Mané nuevamente superó a su excompañero Mohamed Salah, al llevar a Senegal a la final de la Copa Africana de Naciones con una victoria de 1-0 sobre Egipto.

Mané y sus Leones de Teranga tienen la oportunidad de conseguir su segundo título el domingo.

El dos veces Futbolista Africano del Año rompió el empate el miércoles a los 78 minutos, cuando disparó desde justo fuera del área de penalti hacia la esquina inferior izquierda después de que el remate inicial de Lamine Camara fuera bloqueado.

Esto desató celebraciones y generó alivio entre los aficionados de los Leones de Teranga en el Gran Estadio de Tánger, donde Senegal había tomado la iniciativa pero luchaba por encontrar oportunidades claras contra la obstinada defensa de los Faraones.

El capitán de Senegal, Kalidou Koulibaly, se perderá el partido por el título después de recibir una tarjeta amarilla que significó una suspensión y luego salir lesionado en el minuto 23.