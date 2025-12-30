Atlas consigue su tercer triunfo consecutivo de pretemporada

Los rojinegros del Atlas continúan enrachados rumbo al inicio del Clausura 2026 y lograron mantener su invicto en pretemporada, luego de que este martes vencieran 5-3 a los rayos del Necaxa en un duelo de preparación que se disputó a cuatro tiempos de 40 minutos en la Academia AGA.

El cuadro dirigido por Diego Cocca sigue con la inercia ganadora y cerrará el año con tres triunfos al hilo. En su primer juego amistoso que sostuvo contra Tepatitlán salió victorioso por 3-2; posteriormente, se midió ante los Leones Negros y los doblegó por 3-1; ahora las víctimas fueron los hidrocálidos a los que superaron en un encuentro intenso que regaló múltiples goles.

Por parte del equipo tapatío, los autores de las dianas fueron Alfonso González en dos ocasiones, Uros Durdevic, Gaddi Aguirre y José Luis Martín; mientras que, las anotaciones del Necaxa estuvieron a cargo de Tomás Badaloni y Ricardo Monreal, quien marcó doblete.

Después de haber conseguido este resultado positivo, Atlas buscará cerrar de la mejor manera su preparación y el siguiente fin de semana disputará la Copa Pacífica Centenario Universidad de Guadalajara, un cuadrangular que reunirá también a Monterrey, Leones Negros y Chivas. Se celebrará en el Estadio Jalisco y los rojinegros harán su debut el sábado 3 de enero cuando jueguen contra el Guadalajara a las 20:45 horas.

En caso de vencer a su acérrimo rival, estarían consiguiendo su lugar en la final que se llevará a cabo el domingo, en la que enfrentarían al ganador del duelo entre Rayados y Leones Negros.

OF