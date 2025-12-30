Atlas consigue su tercer triunfo consecutivo de pretemporada

Los rojinegros del Atlas continúan enrachados rumbo al inicio del Clausura 2026 y lograron mantener su invicto en pretemporada, luego de que este martes vencieran 5-3 a los rayos del Necaxa en un duelo de preparación que se disputó a cuatro tiempos de 40 minutos en la Academia AGA.El cuadro dirigido por Diego Cocca sigue con la inercia ganadora y cerrará el año con tres triunfos al hilo. En su primer juego amistoso que sostuvo contra Tepatitlán salió victorioso por 3-2; posteriormente, se midió ante los Leones Negros y los doblegó por 3-1; ahora las víctimas fueron los hidrocálidos a los que superaron en un encuentro intenso que regaló múltiples goles.Por parte del equipo tapatío, los autores de las dianas fueron Alfonso González en dos ocasiones, Uros Durdevic, Gaddi Aguirre y José Luis Martín; mientras que, las anotaciones del Necaxa estuvieron a cargo de Tomás Badaloni y Ricardo Monreal, quien marcó doblete.Después de haber conseguido este resultado positivo, Atlas buscará cerrar de la mejor manera su preparación y el siguiente fin de semana disputará la Copa Pacífica Centenario Universidad de Guadalajara, un cuadrangular que reunirá también a Monterrey, Leones Negros y Chivas. Se celebrará en el Estadio Jalisco y los rojinegros harán su debut el sábado 3 de enero cuando jueguen contra el Guadalajara a las 20:45 horas.En caso de vencer a su acérrimo rival, estarían consiguiendo su lugar en la final que se llevará a cabo el domingo, en la que enfrentarían al ganador del duelo entre Rayados y Leones Negros.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF