El Atlas oficializó la renovación de contrato de Camilo Vargas, que ha trascendido llega hasta diciembre de 2027, consolidando la permanencia del guardameta colombiano como uno de los referentes recientes de la institución. El club confirmó la continuidad del portero, quien llegó a la escuadra rojinegra el 5 de julio de 2019.

Vargas, nacido en Bogotá, ha sido protagonista en momentos determinantes para la organización, entre ellos la serie de penales que le permitió al Atlas romper una sequía de 70 años sin título de Liga MX. Posteriormente formó parte del plantel que obtuvo el Bicampeonato y el trofeo de Campeón de Campeones, consolidándose como uno de los jugadores más influyentes del periodo.

El guardameta acumula diversos récords con la institución y en el futbol mexicano: es el futbolista extranjero con más penales atajados en la historia de la Liga MX, posee la mayor cantidad de porterías en cero con Atlas y ha recibido reconocimientos como el Mejor Jugador del circuito y el Balón de Oro al Mejor Portero.

A lo largo de 238 partidos y más de 20 mil minutos disputados, Vargas ha representado al club en torneos como Liga MX, Liga de Campeones de la Concacaf, Leagues Cup, Campeones Cup y Supercopa de la Liga MX.

Con la renovación, los Zorros aseguran la continuidad de uno de sus jugadores más emblemáticos en el proyecto deportivo de los próximos años.

