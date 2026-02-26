Tras la incertidumbre generada por la reciente pausa en el calendario a causa de los hechos de inseguridad que aquejaron al país, la empresa EMSA (Espectáculos Monterrey) ha confirmado oficialmente la reanudación de la Feria de Aniversario en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. La actividad en el coso de la colonia Monumental se retomará este domingo 1 de marzo, devolviendo la emoción de la Fiesta Brava a la afición tapatía con un cartel de corte internacional.

La combinación para este regreso está encabezada por la figura española Emilio de Justo , quien llega a Guadalajara para refrendar su estatus como uno de los toreros más importantes del escalafón europeo. Lo acompañan dos exponentes destacados de la baraja mexicana: el hidrocálido Diego Sánchez, quien dejó una grata impresión el año pasado en este mismo escenario tras un triunfo contundente, y el joven Bruno Aloi, quien hará su presentación formal como matador ante la exigente afición tapatía.

Los tres espadas lidiarán un encierro de la prestigiada ganadería de Xajay, hierro que es garantía de presencia y bravura, elementos indispensables para el prestigio de la plaza de Guadalajara.

Cancelación definitiva del 22 de febrero

No todo son noticias de apertura. La empresa comunicó también sobre la situación de la corrida que debía celebrarse el pasado domingo 22 de febrero. Debido a causas de "fuerza mayor" que obligaron a su suspensión inicial, la empresa informó que el festejo queda cancelado de forma definitiva. A pesar de los esfuerzos por reprogramarlo, los compromisos previos adquiridos por los toreros del cartel original imposibilitaron el acomodo de una nueva fecha.

Para los aficionados que adquirieron entradas para la fecha cancelada, EMSA ha establecido los siguientes mecanismos de devolución :

Compras en línea o con tarjeta: Deberán solicitar su reembolso enviando un correo electrónico a la dirección reembolsos@superboletos.com.

Compras en efectivo (Taquillas): Los interesados podrán acudir directamente a las taquillas de la Plaza Nuevo Progreso a partir del lunes 2 de marzo, en un horario de 11:00 a 18:00 horas.

Para el festejo de este domingo, las taquillas ya se encuentran abiertas en el mismo horario y las entradas están disponibles a través del sistema Superboletos. Con este anuncio, la Temporada Grande 2026 busca recuperar su ritmo y ofrecer a la afición los niveles de calidad que caracterizan al aniversario del recinto.

SV