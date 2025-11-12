De cara a la semifinal de la Liga MX Femenil entre Chivas y América, Alicia Cervantes se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia del Clásico Nacional Femenil. La goleadora rojiblanca quiere poner fin a la hegemonía azulcrema en la fase final y, al mismo tiempo, seguir ampliando su legado como la máxima anotadora en los duelos entre Guadalajara y América.

El conjunto tapatío llega con la misión de romper una racha adversa de ocho eliminaciones consecutivas frente a las Águilas, equipo que ha ganado ocho de las últimas nueve series directas ante Chivas en liguilla.

La última victoria rojiblanca sobre América en fase final se remonta al Apertura 2017, cuando Guadalajara eliminó al conjunto capitalino por 6-4 en semifinales, camino a conquistar el primer título en la historia de la Liga MX Femenil.

A pesar de esa racha negativa, Chivas cuenta con su mejor arma en Alicia “Licha” Cervantes, quien ha convertido al América en su víctima predilecta: 15 goles en total, más que frente a cualquier otro rival.

Desde su llegada al club en el Apertura 2020, Cervantes se ha consolidado como la gran figura del equipo y la principal “villana” del América. Su primer tanto ante las Águilas llegó precisamente en los cuartos de final del Apertura 2020, marcando el inicio de su dominio en este clásico.

En total, “Licha” suma 15 goles en Clásicos Nacionales, divididos en ocho en fase final y siete en fase regular. De esos ocho tantos en liguilla, cuatro llegaron en forma de dobletes: uno en las semifinales del Apertura 2023 y otro en las del Apertura 2025.

Alicia Cervantes buscará este fin de semana liderar al Guadalajara hacia una nueva final y reafirmar su estatus como la reina del gol en el Clásico Nacional Femenil.

Los goles de Alicia Cervantes ante América Femenil

Apertura 2020 (Cuartos de Final): 1 gol

Clausura 2021 (Jornada 13): 2 goles

Apertura 2021 (Jornada 12): 2 goles

Apertura 2021 (Cuartos de Final): 1 gol

Clausura 2022 (Jornada 10): 2 goles

Apertura 2022 (Semifinales): 1 gol

Jornada 11 (Apertura 2023): 1 gol

Apertura 2023 (Semifinales): 2 goles

Clausura 2024 (Cuartos de Final): 1 gol

Clausura 2025 (Semifinales): 2 goles

SV