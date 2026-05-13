Astros de Jalisco lanzan promo especial: Entradas a 33 pesos para todas las gradas

Los Astros de Jalisco anunciaron una increíble promoción en las entradas de sus próximos juegos; boletos desde 33 pesos en todas las gradas en la serie del aficionado, además de 2X1 en la Zona VIP.Dicha promoción es debido a las 33 victorias, hasta ahora de los Astros de Jalisco, por ello para celebrar dichos triunfos, las entradas de los juegos del próximo lunes 18 y martes 19 de mayo de este 2026, estarán a 33 pesos. Las entradas pueden comprarse a través de la boletera Boleto Móvil o en el siguiente enlace: boletomovil.com/astros-jalisco Los boletos a 33 pesos son para los encuentros entre los Astros de Jalisco vs Pioneros de Los Mochis para el juego uno del 18 de mayo y el juego dos del 19 de mayo, ambos partidos se realizarán en punto de las 8:00 de la noche en la Arena Astros con ubicación en: Avenida Manuel Ávila Camacho S/N, Jardines del Country, 44210 Guadalajara, Jalisco. Esta es una gran oportunidad de disfrutar a los Astros de Jalisco a un costo accesible, pues usualmente el precio sin promoción en gradas va desde los 290 pesos hasta los 350 pesos, así que no dudes en pasar un día en familia o amigos sin gastar tanto dinero. Recuerda que los menores de tres años no tienen permitido entrar a la Arena Astros, sin embargo, si es mayor de tres pueden entrar siempre y cuando paguen su boleto.Además no es necesario imprimir tu boleto, puedes entrar a la Arena al mostrar tu boleto digital legible. Por otra parte, si necesitas comprar boletos para personas en sillas de ruedas, las entradas para estas zonas solo están disponibles en taquilla, o puedes marcar al número 3317744449 y recuerda mencionar que es para una persona con discapacidad.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA