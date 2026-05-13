Miércoles, 13 de Mayo 2026

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Astros de Jalisco lanzan promo especial: Entradas a 33 pesos para todas las gradas

Los boletos a 33 pesos son para los encuentros entre los Astros de Jalisco vs Pioneros de Los Mochis para el juego uno del 18 de mayo y el juego dos del 19 de mayo

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Esta es una gran oportunidad de disfrutar a los Astros de Jalisco a un costo accesible. ESPECIAL/ Facebook/ Astros de Jalisco

Esta es una gran oportunidad de disfrutar a los Astros de Jalisco a un costo accesible. ESPECIAL/ Facebook/ Astros de Jalisco

Los Astros de Jalisco anunciaron una increíble promoción en las entradas de sus próximos juegos; boletos desde 33 pesos en todas las gradas en la serie del aficionado, además de 2X1 en la Zona VIP.

Dicha promoción es debido a las 33 victorias, hasta ahora de los Astros de Jalisco, por ello para celebrar dichos triunfos, las entradas de los juegos del próximo lunes 18 y martes 19 de mayo de este 2026, estarán a 33 pesos. 

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Las entradas pueden comprarse a través de la boletera Boleto Móvil o en el siguiente enlace: boletomovil.com/astros-jalisco 

 ESPECIAL/ Facebook/ Astros de Jalisco.
 ESPECIAL/ Facebook/ Astros de Jalisco.

¿Para qué juegos son las entradas de 33 pesos de los Astros de Jalisco?

Los boletos a 33 pesos son para los encuentros entre los Astros de Jalisco vs Pioneros de Los Mochis para el juego uno del 18 de mayo y el juego dos del 19 de mayo, ambos partidos se realizarán en punto de las 8:00 de la noche en la Arena Astros con ubicación en: Avenida Manuel Ávila Camacho S/N, Jardines del Country, 44210 Guadalajara, Jalisco. 

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Esta es una gran oportunidad de disfrutar a los Astros de Jalisco a un costo accesible, pues usualmente el precio sin promoción en gradas va desde los 290 pesos hasta los 350 pesos, así que no dudes en pasar un día en familia o amigos sin gastar tanto dinero. 

Recuerda que los menores de tres años no tienen permitido entrar a la Arena Astros, sin embargo, si es mayor de tres pueden entrar siempre y cuando paguen su boleto.

Además no es necesario imprimir tu boleto, puedes entrar a la Arena al mostrar tu boleto digital legible. 

Por otra parte, si necesitas comprar boletos para personas en sillas de ruedas, las entradas para estas zonas solo están disponibles en taquilla, o puedes marcar al número 3317744449 y recuerda mencionar que es para una persona con discapacidad.

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