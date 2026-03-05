El día de ayer por la noche concluyó la jornada 9 del Clausura 2026, a espera de un partido pentiente. La Liga MX a mitad de torneo tiene a Cruz Azul como líder indiscutible del torneo. El equipo de Nicolás Larcamón venció por marcador de 1-2 al Santos Laguna y ratificó su puesto en lo más alto de la tabla, luego de arrebatárselo a Chivas, quien no tuvo acción entre semana.

El escolta del Cruz Azul es el bicampeón Toluca quien también consiguió tres puntos el pasado martes luego de una espectacular voltereta en casa de Pumas para consagrarse como el último invicto en la competencia.

Pese a no competir en esta semana, las Chivas se mantuvieron en tercer lugar a la espera del partido correspondiente a esta jornada que es contra el León, puesto a disputarse el próximo miércoles 18 de marzo.

Con respecto a las sorpresas, Puebla y Juárez consiguieron sendas victorias cuando en el presupuesto se consideraban derrotas. En casa, el conjunto poblano logró vencer con claridad a Tigres por tres goles a uno. Mientras que Juárez fue a vencer de visita al América, quien en estos momentos se encuentra fuera de los ocho equipos que disputarán el campeonato a través de la liguilla.

Así va la tabla de goleo individual de la Liga MX tras la jornada 9 del Clausura 2026

En lo que respecta al goleo individual, Joao Pedro se despachó dos goles a media semana y puso distancia contra sus principales perseguidores.

Pos Jugador Club Goles 1 Joao Pedro Geraldino Atlético San Luis 9 2 José Antonio Paradela Cruz Azul 5 3 Joao Paulo Dias Toluca 5 4 Armando González Chivas 5 5 Arturo Alfonso González Atlas 5

