Futbol hoy 5 de marzo de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

El jueves 5 de marzo de 2026 presenta una agenda de poca actividad internacional, pero con partidos para quienes no quieran pasar el día sin ver futbol.

Desde competiciones de Europa hasta compromisos en Sudamérica, aquí encontrarás la agenda de partidos del día, organizado por torneo y con los horarios junto a los canales o plataformas donde se podrán ver EN VIVO. Así podrás ubicar rápidamente dónde ver cada duelo programado para este jueves.

Partidos HOY jueves 5 de marzo de 2026 - Premier League EN VIVO

  • Tottenham vs Crystal Palace | 14:00 | HBO MAX |

Partidos HOY jueves 5 de marzo de 2026 - Copa de Francia EN VIVO

  • Olympique de Lyon vs Lens | 14:10 | TVC Deportes |

Partidos HOY jueves 5 de marzo de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

  • CA Juventud vs Medellín | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY jueves 5 de marzo de 2026 - Copa Sudamericana EN VIVO

  • Boston River vs Racing Club | 16:00 | Disney+ Premium |
  • Orense SC vs Macará | 20:00 | Disney+ Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

