Atlas se impone en casa ante Xolos y suma tres puntos clave

La noche de este miércoles, el estadio Jalisco fue testigo de una victoria fundamental para los rojinegros del Atlas, quienes derrotaron 2-1 a los Xolos de Tijuana. El protagonista absoluto fue Alfonso González, quien vivió una jornada soñada al marcar un doblete a los minutos 50 y 65, devolviéndole la confianza de cara a la segunda parte de la temporada.

Con este resultado, los pupilos de Diego Cocca alcanzaron una cifra significativa: 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota como locales en esta segunda etapa del estratega argentino. El Jalisco se ha consolidado como una fortaleza inexpugnable, aunque el cierre del encuentro cumplió con la narrativa histórica del club: sufrió "A lo Atlas".

En el tiempo de compensación, el drama se apoderó del inmueble tras señalarse un penal a favor de la visita. Diego Abreu convirtió desde los once pasos al minuto 95, acortando distancias y generando un par de oportunidades claras para Tijuana que pusieron en riesgo el botín tapatío. Sin embargo, la resistencia rojinegra aguantó los embates finales para sellar los tres puntos.

A pesar de la euforia por llegar a 16 unidades, colocándose a solo dos puntos de las Chivas, Atlas recibió una noticia negativa de cara al Clásico Tapatío del próximo sábado. El defensa central estelar, Rodrigo Schlegel, fue expulsado en los minutos finales por doble tarjeta amarilla, convirtiéndose en una baja sensible para el esquema defensivo de Cocca, luego de haber sido el causante de la pena máxima con la cual Tijuana se acercó en el marcador.

Este triunfo revitaliza anímicamente a los Zorros, que ahora encaran la jornada 10 con la posibilidad de rebasar al Rebaño Sagrado en la tabla general. El Clásico Tapatío promete ser un duelo de alta intensidad entre dos instituciones que pelean por los puestos de privilegio en la parte alta de la clasificación.