Estados Unidos bombardea Irán por ataques a barcos en Ormuz

Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) lanzaron este martes una serie de ataques contra Irán, en respuesta a las acciones iraníes dirigidas contra tres embarcaciones comerciales que navegaban por el estrecho de Ormuz, informó el mando militar estadounidense.

De acuerdo con el Centcom, la ofensiva se produjo tras las agresiones atribuidas a Irán contra los buques mercantes que transitaban por esa estratégica ruta marítima.

"Las acciones de Irán fueron injustificadas, peligrosas y una clara violación del alto el fuego", afirmó Centcom en su cuenta de X (antes Twitter), en la que acusó a Teherán de atacar barcos comerciales tripulados por "civiles inocentes" en una vía marítima internacional.

U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026

Estados Unidos detalló que las operaciones buscan "imponer costes elevados" a Irán por los ataques contra la navegación comercial y enmarcaron sus operativos como una respuesta a cualquier acción que consideren una violación al acuerdo alcanzado hace unas semanas.

Los nuevos ataques se producen en un momento de creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, pese al alto el fuego alcanzado entre ambos países, con el estrecho de Ormuz convertido en un foco de disputa por su importancia para el transporte mundial de petróleo y gas.

Según las autoridades estadounidenses, Irán atacó en las últimas horas a tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, entre ellas un buque gasero de bandera catarí y un petrolero saudí, en incidentes que provocaron daños materiales pero no dejaron víctimas entre las tripulaciones.

Catar y Arabia Saudí responsabilizaron a Teherán por los ataques y denunciaron que ponen en riesgo la seguridad de la navegación internacional y el suministro energético.

La escalada llevó a Washington a retirar el alivio temporal concedido a Irán como parte del marco de entendimiento alcanzado en junio, que había permitido determinadas operaciones relacionadas con el petróleo iraní.

El Departamento del Tesoro revocó la Licencia General X, emitida el 21 de junio, y la sustituyó por la X1, eliminando la autorización previa para esas actividades y estableciendo el proceso de cierre ordenado de las operaciones ya permitidas.

KR