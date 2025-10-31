Así es la nueva estructura que el Estadio Azteca estrenará en el Mundial 2026

El Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, se somete a una remodelación integral de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Entre los elementos más llamativos de los trabajos de mejora destaca la instalación de una nueva estructura metálica de refuerzo en las rampas internas del inmueble.

Según los reportes filtrados, la obra contempla:

La construcción de una nueva grada.

La colocación de losas en los accesos a los túneles.

La remodelación de la fachada.

Refuerzo estructural mediante soportes metálicos visibles en las rampas internas para responder al nuevo peso que generarán las mejoras.

Aunque el Estadio Azteca tiene una historia de 59 años sin necesidad de este tipo de refuerzo, la envergadura de la remodelación actual lo ha hecho necesario.

Los trabajos van a buen ritmo con miras a que el estadio reabra en marzo de 2026, unos meses antes de la inauguración del Mundial. En esa reapertura se contempla un partido de exhibición entre México y Selección de Portugal, lo que servirá como ensayo para el torneo mundialista.

La intención es que el Estadio Azteca luzca espectacular en la inauguración del Mundial, cuya fecha oficial está programada para el 11 de junio de 2026.

