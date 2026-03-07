Aryna Sabalenka no falla ante Sakatsume

La bielorrusa Aryna Sabalenka comenzó de la mejor manera el día de ayer el torneo de Indian Wells, al imponerse por 6-4 y 6-2 a la japonesa Himeno Sakatsume (número 136 del mundo) en una hora y doce minutos.

Sabalenka, número uno del ránking mundial, volvió a competir por primera vez desde la Final del Abierto de Australia, en la que cayó ante la kazaja Elena Rybakina.

La bielorrusa, dos veces finalista en el cemento californiano pero todavía sin títulos en este torneo, disputó un partido muy sólido, en el que no concedió bola de rotura alguna a Sakatsume.

El de la pista central de Indian Wells fue el partido número 100 de Sabalenka como número uno del mundo, una marca que solo alcanzaron nueve jugadoras en la historia del tenis.

Sakatsume, por su parte, solo jugaba su sexto torneo en el circuito WTA.

La próxima rival de Sabalenka será la rumana Jaqueline Cristian (número 35 del mundo).