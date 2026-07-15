Aficionados argentinos agreden a un mexicano en plena calle (VIDEO)

El Mundial de 2026 se encuentra en su etapa final y, pese a que en redes sociales en su mayoría se muestran las celebraciones y la unión que el torneo ha provocado, en los últimos días se ha vuelto más frecuente encontrar escenarios de confrontación y violencia entre aficiones.

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Uno de los momentos más recientes que se volvió viral debido a la brutalidad de los hechos fue un video compartido en la plataforma X, que muestra cómo integrantes de la hinchada de Argentina agreden físicamente a un aficionado mexicano.

Aficionado mexicano es agredido previo al partido entre Argentina e Inglaterra

Diferentes usuarios y medios de comunicación compartieron el fragmento en el que se muestra cómo al menos tres hombres violentan a un joven que portaba el jersey de la Selección Mexicana ante los ojos de una multitud.

El episodio, según se reportó, ocurrió en una vía pública de Seattle, Estados Unidos, previo al encuentro entre Argentina e Inglaterra. Las imágenes muestran cómo los sujetos someten al hombre en el suelo entre golpes y jalones, mientras que él intenta defenderse.

El ataque se mantuvo por varios segundos entre los gritos y reclamos de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos; sin embargo, no fue hasta que dos sujetos intervinieron que los fanáticos argentinos retrocedieron, dejando ir al sujeto.

Video genera indignación entre aficionados del futbol

La grabación causó indignación en redes sociales, donde usuarios condenaron los hechos y señalaron la importancia de mantener un ambiente de respeto durante la justa deportiva.

Hasta el momento, no se han dado a conocer sanciones oficiales relacionadas con el incidente por parte de las autoridades, aunque el video continúa generando reacciones entre aficionados que piden erradicar la violencia dentro y fuera de los estadios.

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