América y Tigres volverán a protagonizar una de las rivalidades más intensas de la Liga MX Femenil, ahora en la Final del Apertura 2025. Las Águilas llegan inspiradas tras eliminar con autoridad a Chivas en el Clásico Nacional, una serie que resolvieron con un marcador global de 4-0 y un funcionamiento sólido bajo la dirección de Ángel Villacampa.

El pase azulcrema quedó definido en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde América repitió el 2-0 de la ida con anotaciones de Nicolette Hernández e Irene Guerrero. Con orden y paciencia, el equipo capitalino aprovechó cada desatención rojiblanca para asegurar su boleto a la disputa por el título.

En la otra llave, Tigres reafirmó su condición de contendiente habitual. Aunque Cruz Azul complicó la serie y vivió su primera semifinal histórica, las felinas terminaron imponiéndose 3-2 en el global, manteniendo su presencia constante en las fases decisivas del torneo.

La final marcará el cuarto enfrentamiento directo por el campeonato entre estas instituciones, un duelo que ya es parte central de la historia de la Liga MX Femenil. Tigres domina el historial con títulos en 2022 y 2023, además de su amplia trayectoria con 11 finales disputadas; América, sin embargo, busca replicar su coronación del Apertura 2018 con un plantel hoy más experimentado.

La Final de Ida se jugará el jueves 20 de noviembre a las 20:00 horas (TCM) en el Estadio Ciudad de los Deportes, y podrá verse a través de Nu9ve, TUDN y VIX.

SV