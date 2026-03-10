América somete a Philadelphia Union bajo la sombra de la lesión de Malagón

El Club América dio un paso fundamental hacia los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 tras vencer 1-0 al Philadelphia Union en el Subaru Park. Sin embargo, el resultado deportivo quedó en segundo plano debido a un suceso que ha conmocionado al futbol mexicano : la grave lesión de Luis Ángel Malagón, quien no solo se perdería el resto de la temporada, sino también la Copa del Mundo de 2026.

El encuentro inició con una propuesta agresiva por parte del equipo dirigido por André Jardine. Las Águilas impusieron condiciones desde el silbatazo inicial, dominando la posesión del balón y asfixiando la salida del conjunto estadounidense. El esfuerzo rindió frutos rápidamente al minuto 20, cuando Raphael Veiga confirmó por qué debe ser el referente ofensivo del equipo. Tras una triangulación precisa, el brasileño sacó un disparo potente y colocado que venció la resistencia de la zaga local, silenciando a la afición en Pensilvania y otorgando una ventaja que parecía vaticinar una noche de gloria azulcrema.

No obstante, el destino cambió de rumbo al minuto 35 en una jugada que heló la sangre de los presentes . Sin haber contacto directo con algún rival, Luis Ángel Malagón realizó un movimiento natural de apoyo para un despeje; de inmediato, el arquero cayó al césped con gestos de dolor evidente y una desesperación que se percibía desde las gradas. Sus compañeros, al notar la gravedad de la situación, solicitaron el ingreso médico de forma urgente. Malagón abandonó el campo entre lágrimas, dejando su lugar a Rodolfo Cota.

Los reportes preliminares surgidos desde la sede del encuentro en Chester apuntan a una ruptura del tendón de Aquiles. De confirmarse esta noticia tras los estudios pertinentes, el guardameta enfrentaría una recuperación de entre seis y nueve meses, lo que anula cualquier posibilidad de participar en el Mundial 2026, donde se perfilaba como el titular indiscutible de la Selección Mexicana.

Ante la incertidumbre, el Club América emitió un comunicado oficial al término del partido : “En relación con la salida del campo por lesión de Luis Ángel Malagón, el Club América informa que nuestro arquero será sometido en México a los estudios necesarios para determinar su situación médica. El resultado conducente será debidamente informado en su oportunidad”. Aunque el América se lleva una victoria valiosa para la vuelta en la Ciudad de México, el sentimiento es de una derrota profunda; ganaron el partido, pero el futbol mexicano parece haber perdido a su ángel bajo los tres palos.

SV