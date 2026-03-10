Luis Malagón sale lesionado del juego ante Philadelphia Union

La preocupación se encendió en el entorno de la Selección Mexicana luego de la lesión que sufrió el guardameta del América, Luis Ángel Malagón durante el duelo ante el dentro de la Concacaf Champions Cup ante Philadelphia Union.

El arquero azulcrema tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y con lágrimas tras resentirse físicamente en una acción del partido , lo que generó inquietud inmediata tanto en el cuerpo técnico de su club como en el entorno del Tricolor. Las imágenes del momento mostraron a Malagón visiblemente afectado mientras recibía atención médica antes de salir del campo.

Hasta el momento, el América se encuentra a la espera de realizar los estudios correspondientes para determinar la gravedad exacta de la lesión. Será en las próximas horas cuando el conjunto capitalino emita un parte médico oficial que permita conocer el tiempo estimado de recuperación del portero.

La situación cobra especial relevancia debido a que Malagón es uno de los principales candidatos para ocupar la portería de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo.

El guardameta vive actualmente una intensa disputa por la titularidad con Raúl "Tala" Rangel, arquero de las Chivas, quien también ha levantado la mano como una opción confiable bajo los tres palos del combinado nacional.

De confirmarse una lesión de consideración, el panorama podría modificarse en la lucha por la portería del Tricolor , un puesto que en los últimos meses ha generado debate entre analistas y aficionados.

Por ahora, la prioridad será conocer el diagnóstico médico de Malagón, cuyo estado físico mantiene en alerta tanto al América como al cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

SV