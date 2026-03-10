Este martes el portero mexicano Luis Ángel Malagón sufrió una trágica lesión durante el primer tiempo del partido entre América y Philadelphia Union por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF.

Al minuto 37, en un intento de despeje, Malagón sintió una molestia en su pierna derecha y se tiró al césped en clara señal del dolor que invadió su cuerpo .

De inmediato, sus compañeros llamaron a los servicios médicos para que lo atiendan y después de varios minutos, Malagón abandonó el campo de juego entre lágrimas encima de la camilla.

Si bien todavía no hay un reporte oficial de la gravedad de su lesión, en Televisa compartieron un mensaje en redes sociales donde "Andrés Vaca confirmó que Luis Ángel Malagón ha sufrido rotura en el tendón de Aquiles. Se perderá la Copa del Mundo".

El comunicado del América sobre la lesión de Luis Ángel Malagón

Durante el segundo tiempo contra Philadelphia Union, las Águilas publicaron en redes sociales un comunicado , en el que informan que "en relación con la salida del campo por lesión de Luis Ángel Malagón, el Club América informa que nuestro arquero será sometido en Mexico a los estudios necesarios para determinar su situación médica. El resultado conducente será debidamente informado en su oportunidad".

En relación con la salida del campo por lesión de Luis Ángel Malagón, el Club América informa que nuestro arquero será sometido en Mexico a los estudios necesarios para determinar su situación médica.



El resultado conducente será debidamente informado en su…

