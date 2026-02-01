América Femenil se pronuncia contra el racismo; este fue el mensaje

La salida de Allan Saint-Maximin del América se robó los reflectores en el futbol mexicano, sobre todo por las formas.

En la semana, el extremo francés hizo público que sus hijos habían sido víctimas de racismo.

Dicha situación, provocó que el exatacante del Newcastle United le pidiera a la directiva y al cuerpo técnico azulcrema no ser convocado para el partido contra el Necaxa.

Sin embargo, el problema escaló a tal grado que, al finalizar el duelo ante los Rayos, las Águilas anunciaron la salida del habilidoso jugador.

"¡Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. ¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos!", publicaron a través de sus redes sociales.

Después de concretarse su partida, tras apenas haber disputado apenas 15 partidos, marcado tres goles y haber dado dos asistencias, el nacido en Chatenay-Malabry dedicó un mensaje en sus redes sociales.

"Decidí volver a casa, estar más cerca de la gente que quiero y reenfocarme en lo que es realmente importante para mí. Estoy listo para un nuevo desafío, un nuevo comienzo donde pueda dedicarme plenamente al futbol y encontrar la alegría de volver a jugar, como cuando era niño", manifestó.

Por el problema que vivió Allan Saint-Maximin, el primer equipo varonil saltó al terreno de juego con una manta que decía "No al Racismo", para apoyar al futbolista.

El conjunto femenil no se quedó atrás y también salió a mostrar el mismo mensaje, previo a su partido contra las Pumas en el estadio Ciudad de los Deportes.

La fotografía de las jugadoras de las Águilas fue acompañada por el siguiente comunicada de la directiva azulcrema.

Allan Saint-Maximin con América, durante la fase regular del Clausura 2026

"Reiteramos nuestra condena enérgica contra cualquier acto de discriminación y/o violencia que atente contra la dignidad humana, dentro y fuera de las canchas.

Expresamos nuestra absoluta solidaridad con Allan Saint-Maximin y su familia, quienes cuentan con el apoyo de todas las personas que formamos parte de esta institución", publicó en su cuenta oficial de X.

Además, pidió decir "¡No al Racismo!" y promover "el respeto, la inclusión y los valores que requiere la sociedad".

