Amaury Vergara cumplirá el sueño de aficionado de Chivas que se volvió viral

El triunfo de Chivas ante Pumas el pasado domingo dejó a los fanáticos del Guadalajara con lágrimas de emoción, quienes no desaprovecharon la oportunidad de mostrar su orgullo en redes sociales. Entre ellos destacó un caso que incluso conmovió a Amaury Vergara, dueño del club.

El amor por Chivas se vuelve viral en TikTok

Nunca se es demasiado joven para mostrar la pasión por el futbol. A través de TikTok se hizo viral un video en el que un niño mostró su fidelidad y amor por el equipo en el juego de Chivas contra Pumas.

En las imágenes, el menor aparece lleno de júbilo tras el triunfo rojiblanco, como si hubiera estado en el estadio. Entre lágrimas y gritos de emoción, se le ve abrazar a quien parece su padre mientras celebran.

Previo a la victoria, la incertidumbre reflejada en su rostro evidenciaba la preocupación por el equipo, que se encontraba en riesgo tras el empate 2-2 ante Pumas; sin embargo, todo cambió cuando Chivas logró imponerse en el marcador.

Niño “Chivahermano” conmueve a Amaury Vergara

El video conmovió a miles de usuarios y alcanzó tal nivel de viralidad que incluso llegó hasta el propio Amaury Vergara, quien reaccionó en redes sociales al gesto del joven aficionado.

"Será un gusto recibir a este chivahermano en el Estadio Akron. "Mi equipo ya está en contacto con su familia; vamos a darle una gran experiencia", dijo Amaury en su cuenta oficial de X.

Será un gusto recibir a este Chivahermano en el Estadio Akron. Mi equipo ya está en contacto con su familia, vamos a darle una gran experiencia. https://t.co/hQdTReYqt5— Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) April 7, 2026

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Chivas asegura su lugar en el Torneo Clausura 2026

El pasado domingo 5 de abril, Chivas se convirtió en el primer equipo en asegurar su lugar en la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, tras mantenerse como líder general luego de 13 jornadas disputadas.

No es para menos que la afición rojiblanca celebre este resultado, ya que representa una magnífica oportunidad para el Guadalajara.

Casos como este demuestran el poder de las redes sociales para generar momentos positivos, como el de este niño, quien gracias a la viralidad de su video podría cumplir el sueño de conocer “la casa de las Chivas”.

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