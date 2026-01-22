Tras la victoria de la Selección Mexicana por 0-1 ante Panamá, Javier Aguirre compareció ante los medios con un semblante de tranquilidad, más enfocado en el proceso de evaluación que en el raquítico espectáculo ofrecido en la cancha del Rommel Fernández. El "Vasco" fue enfático al señalar que, más allá del resultado, el valor real del encuentro radicó en la observación de caras nuevas, destacando especialmente la fuerte presencia de los jugadores del Guadalajara.

Con una alineación que incluyó a seis elementos de las Chivas, Aguirre no escatimó en elogios para la nueva camada rojiblanca. El técnico resaltó la personalidad de debutantes como Brian Gutiérrez, quien junto a Richard Ledezma y Obed Vargas, decidió representar a México pese a haber nacido en Estados Unidos.

"Son chicos con mucho futuro. La 'Hormiga' (Armando González), esta gente que tiene 20 o 22 añitos, creo que vamos encontrando un equipo que, si podemos trabajar más tiempo, encontrará soluciones", afirmó el estratega, subrayando que el aporte del Rebaño Sagrado es vital para refrescar el sistema táctico del Tri.

Uno de los puntos clave en el discurso de Aguirre fue la continuidad. El "Vasco" rechazó la palabra "legado" y prefirió hablar de una "continuación de trabajo" junto a su auxiliar, Rafael Márquez. Explicó que Márquez está involucrado directamente con los jóvenes, entrenando con ellos y asegurando que la transición generacional sea fluida. "Podemos estar tranquilos porque hay una buena generación y un gran técnico joven mexicano (Rafa) con contrato", aseguró.

Pese a las críticas por el pobre funcionamiento y la racha previa sin victorias, Aguirre admitió que aunque la afición quiere "ganar, gustar y golear", su enfoque total está en el debut mundialista. El estratega minimizó los posibles malos resultados en la gira actual, que continúa este domingo ante Bolivia, argumentando que prefiere enfrentar obstáculos ahora para llegar con certezas a la Copa del Mundo.

Finalmente, dejó claro que nadie tiene su lugar asegurado ni descartado: "El futbol tiene imponderables; lesiones o bajas de juego como el tema de Hirving (Lozano). Hay que estar alerta, pero me voy tranquilo porque si tengo que escoger tres o cuatro de estos jóvenes, no van a desentonar", concluyó el “Vasco” Aguirre.

