Lo ocurrido en el Estadio Rommel Fernández no fue futbol, fue una prueba de resistencia para la afición. En un partido infumable de principio a fin, la Selección Mexicana de Javier Aguirre logró vencer 0-1 a Panamá, rompiendo una racha de seis partidos sin ganar ante rivales mundialistas, pero dejando sensaciones de que todavía queda mucho por trabajar de cara a la Copa Mundial que inicia en junio próximo.

El encuentro fue un desierto de ideas. Aguirre presentó un equipo B, e incluso C, plagado de nombres que difícilmente verán minutos en el Mundial. La falta de jerarquía se tradujo en un juego aburrido, lento y sin alma, que sirvió de muy poco para el análisis táctico del "Vasco". Fue tal la inoperancia del rival que el arquero Raúl Rangel fue un turista más en la cancha, sin recibir un solo disparo que pusiera a prueba su titularidad.

Dentro de la mediocridad general, apenas un destello: Richard Ledezma. El lateral derecho del Guadalajara, fue el único que intentó algo distinto, mostrando profundidad en una banda que, de no ser por sus recorridos, habría estado desierta. Sin embargo, el futbol decidió que el gol no llegara por mérito propio, sino por la desgracia ajena. Al minuto 93, un autogol del panameño Richard Peralta selló el marcador.

Fue una victoria accidental en un partido olvidable que deja más dudas que certezas de cara al 2026.

