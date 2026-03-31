Aficionados del Congo pintan de azul y arman la fiesta en el Estadio Guadalajara

La afición del Congo se hizo notar con fuerza en las inmediaciones del Estadio Guadalajara, en la antesala del partido más importante de su historia en busca de un boleto a la Copa del Mundo.

Banderas, jerseys y vestimentas tradicionales llenaron de color azul los alrededores del inmueble, dando vida al ambiente del repechaje mundialista. Al ritmo de sus canciones típicas y entre cánticos de apoyo, los seguidores africanos demostraron que la pasión no entiende de distancias.

Conforme se acercaba la hora del encuentro, más aficionados comenzaron a llegar, tiñendo de azul zonas como el área de comida y el estacionamiento, donde la fiesta no se hizo esperar.

Los seguidores africanos demostraron que la pasión no entiende de distancias.

El ambiente también estuvo marcado por la convivencia con la afición mexicana. Los tapatíos conectaron de inmediato con los seguidores congoleños, protagonizando intercambios de playeras, banderas y muestras de apoyo que fortalecieron el entorno previo al duelo.

Entre los asistentes destacó Dele, un aficionado que viajó desde Estados Unidos con la ilusión de ver a su selección regresar a una Copa del Mundo.

“Mi viaje fue increíble. Vengo de Carolina del Norte y tardé alrededor de cuatro horas en llegar. Gasté cerca de mil 200 dólares, pero valió totalmente la pena”, compartió.

Finalmente, Dele se dijo emocionado y agradecido por el respaldo de la afición mexicana.

“Hay muchos mexicanos apoyando al Congo. Estoy enamorado de esta gente; México es el mejor lugar. Han pasado 52 años sin ir a una Copa del Mundo: tenemos que lograrlo, es el partido más importante de nuestras vidas”, concluyó.

YC