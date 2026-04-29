Chivas: El corazón de la Selección Mexicana

La historia se repite y el Club Deportivo Guadalajara vuelve a erigirse como la columna vertebral de la Selección Mexicana. Con la reciente revelación de los hombres de Liga MX elegidos por Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026, el Rebaño Sagrado confirma su jerarquía al aportar a cinco elementos.

Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y la revelación goleadora Armando González son los rojiblancos elegidos para representar a México en casa, siendo que en el proceso del “Vasco” habían estado elementos como Richard Ledezma, Diego Campillo, Bryan González y el “Cuate” Ángel Sepúlveda; sin embargo, los cinco convocados buscarán hacer historia en el combinado nacional.

Esta designación evoca de inmediato lo sucedido hace 16 años. En Sudáfrica 2010, también bajo el mando del “Vasco” Aguirre, el Guadalajara fue la base del combinado nacional con otro quinteto de figuras: Javier “Chicharito” Hernández, Jonny Magallón, Adolfo “Bofo” Bautista, Alberto Medina y Luis Ernesto Michel. La apuesta por el talento rojiblanco parece ser una fórmula de confianza para el estratega, quien busca en la cohesión del vestuario tapatío la solidez necesaria para el torneo veraniego.

Sin embargo, el peso de Chivas en el Tricolor trasciende la era moderna. En Suecia 1958, el equipo aportó a seis futbolistas en plena época del “Campeonísimo”, incluyendo a leyendas como Salvador Reyes y el “Jamaicón” Villegas. Décadas más tarde, en Alemania 2006, Ricardo La Volpe volvió a confiar en la cantera y el buen momento rojiblanco con seis elementos: Oswaldo Sánchez, Carlos Salcido, Ramón Morales, Gonzalo Pineda, Omar Bravo y Francisco “Maza” Rodríguez.

Así, Javier Aguirre confía en que la mezcla de la experiencia de Romo y Alvarado, junto con el ímpetu juvenil de la “Hormiga” y la seguridad del “Tala” Rangel, sea la clave para trascender en la justa donde México será anfitrión.

IMAGO7/E. Espinosa

Roberto Alvarado

Números Clausura 2026

Juegos: 17

Minutos: 1,327

Goles: 1

En el Tri de Aguirre

Convocatorias: 10

Juegos jugados: 20

Minutos: 1,349

Goles: 0

IMAGO7/M. Contreras

Armando González

Números en el Clausura 2026

Juegos jugados: 17

Minutos: 1,258

Goles: 12

En el Tri de Aguirre

Convocatorias: 4

Juegos jugados: 6

Minutos: 203

Goles: 1

IMAGO7/E. Espinosa

Luis Romo

Números Clausura 2026

Juegos jugados: 10

Minutos: 849

Goles: 0

En el Tri de Aguirre

Convocatorias: 6

Juegos jugados: 11

Minutos: 673

Goles: 1

IMAGO7

Brian Gutiérrez

Números en el Clausura 2026

Juegos jugados: 17

Minutos: 918

Goles: 2

En el Tri de Aguirre

Convocatorias: 3

Juegos jugados: 5

Minutos: 292

Goles: 1

IMAGO7/D. Padilla

Raúl Rangel

Números Clausura 2026

Juegos jugados: 15

Minutos: 1,350

Goles recibidos: 17

En el Tri de Aguirre

Convocatorias: 12

Juegos jugados: 10

Minutos: 900

Goles recibidos: 8

Otros mundiales en los que el rebaño fue base

Suecia 1958

Convocados: José Villegas, Francico Flores, Salvador Reyes, Crescencio Gutiérrez, Jaime Gómez y Guillermo Sepúlveda.

Resultado: México alcanzó el primer punto de su historia al empatar ante Gales, pero perdió ante el anfitrión y contra Hungría, quedando eliminado.

Chile 1962

Convocados: Guillermo Sepúlveda, José Villegas, Salvador Reyes, Héctor Hernández, Isidoro Díaz, Jaime Gómez y Arturo Chaires.

Resultado: El Tri perdió en sus primeros dos partidos ante Brasil y España; sin embargo logró su primera victoria en la historia de las justas mundialistas, ante Checoslovaquia y terminó tercero de grupo.

Inglaterra 1966

Convocados: Arturo Chaires, Isidoro Díaz, Francisco Jara, Ignacio Calderón y Salvador Reyes.

Resultado: Un histórico empate ante Francia, derrota frente al anfitrión y otra igualada ante Uruguay le dieron al cuadro mexicano el tercer sitio, sin avanzar de Fase de Grupos.

Alemania 2006

Convocados: Oswaldo Sánchez, Carlos Salcido, Ramón Morales, Gonzalo Pineda, Omar Bravo y Francisco Javier Rodríguez.

Resultado: El Tri venció a Irán, igualó con Angola y cayó ante Portugal, pero le alcanzó para avanzar en segundo sitio de grupo a Octavos de Final, donde cayó a manos de Argentina.

Sudáfrica 2010

Convocados: Javier Hernández, Jonny Magallón, Adolfo Bautista, Alberto Medina y Luis Ernesto Michel.

Resultado: En su participación en el Grupo A, México empató con Sudáfrica, venció a Francia y perdió con Uruguay, avanzando a Octavos en segundo lugar con cuatro puntos. En la segunda ronda volvió a ser eliminado por Argentina.

Descanso obligado por FIFA

Los seleccionados nacionales que militan en la Liga MX, incluidos los cinco elementos de las Chivas, gozarán de una semana de vacaciones antes de integrarse a la concentración definitiva en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) el próximo 6 de mayo, por lo que no estarán ante Tigres ya en la Ida de los cuartos de final en el Estadio Universitario este sábado.

Este periodo de descanso no es una concesión del cuerpo técnico, sino una disposición oficial del reglamento de la FIFA.

La normativa exige que los jugadores convocados a la Copa del Mundo tengan un periodo de inactividad obligatoria tras finalizar sus compromisos con clubes para garantizar su recuperación física y prevenir lesiones. Debido a esto, los seleccionados rojiblancos no participarán en la liguilla del Clausura 2026.

Los convocados para concentrar el 6 de mayo

Porteros

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos)

Óscar García (León)

Defensas

Luis Gabriel Rey (Puebla)

Israel Reyes (América)

Eduardo Águila (San Luis)

Jesús Gómez (Tijuana)

Denzell García (Juárez)

Jesús Gallardo (Toluca)

Medios

Luis Romo (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Iker Fimbres (Monterrey)

Gilberto Mora (Tijuana)

Jairo Torres (Juárez)

Roberto Alvarado (Chivas)

Delanteros