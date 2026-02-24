Patrick Kypson, 103 del ranking de la ATP y en competencia desde la ronda de clasificación previa, dio la campanada en el primer día del Abierto Mexicano de Tenis al eliminar al número seis del mundo y segundo sembrado, Alex de Miñaur en tres mangas de 6-1, 6-7(4), 7-6(4) este lunes en Acapulco.

El estadounidense, sin nada que perder, desde el comienzo del partido puso en problemas al campeón del torneo en 2023 y 2024, sorprendiendo con una derecha potente y mucha velocidad en cada uno de sus tiros, mientras de Miñaur no lograba acelerar y cometía varios errores poco usuales en él que lo llevaron a una desventaja de 0-5 y a que sólo pudiera rescatar un juego.

El duelo se emparejó en el segundo episodio, que transcurrió sin quiebres, elevando la tensión entre los asistentes en la cancha principal del complejo, que mostraron su apoyo al oceánico. Llegaron al tiebreak, donde el favorito tuvo que valerse de más de la experiencia que de su juego en ese momento para emparejar el partido a un set por bando.

De Miñaur no pudo aprovechar que Kypson bajó las revoluciones en el capítulo definitivo y pareció quedarse sin fondo físico. Fue hasta el séptimo juego cuando pudo quebrar, sin embargo, sacando para partido el estadounidense le devolvió el favor y durante el tiebreak también vino de atrás para firmar la enorme sorpresa ante uno de los favoritos al título.

La victoria representa la entrada de Kypson al top cien de la clasificación mundial, además de ser su primer victoria en cuadro principal de la temporada y la primera contra uno de los mejores diez tenistas del mundo.

Más temprano, el cuarto sembrado, Alejandro Davidovich Fokina, tras un mal arranque perdiendo los primeros nueve puntos del partido, superó en sets corridos de 7-5 y 6-3 al alemán, Daniel Altmaier para acceder a los octavos de final.

Este martes, además del debut del número uno del torneo, Alexander Zverev ante Corentin Moutet y de Casper Ruud frente a Yibing Wu, el mexicano, Rodrigo Pacheco, quien entró con comodín, buscará avanzar a la segunda ronda contra el italiano, Flavio Cobolli.

