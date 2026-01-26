Lunes, 26 de Enero 2026

Edson Álvarez podría quedar fuera del Mundial 2026

Edson publicó un comunicado en el que detalla su estado de salud luego de una lesión en el tobillo que mantiene en duda su participación en el certamen de la FIFA

Por: Fabián Flores

El Tri disputó un duelo amistoso ante Bolivia de cara a la Copa Mundial 2026 el pasado 25 de enero, pero lo hizo sin la cabeza de la escuadra nacional. Imago7 / ARCHIVO

El capitán de la Selección Mexicana y defensa en el Fenerbahce S. K. de la Superliga de Turquía, Edson Álvarez, anunció desde sus redes sociales que se retira del campo de juego para rehabilitarse tras una lesión que sufrió el 1 de diciembre, durante el derbi contra Galatasaray.

El Tri, dirigido por Javier "Vasco" Aguirre, disputó un duelo amistoso ante Bolivia de cara a la Copa Mundial 2026 el pasado 25 de enero, pero lo hizo sin la cabeza de la escuadra nacional. Álvarez compartió mediante un comunicado los detalles de la lesión en el tobillo que no le permite estar al cien por ciento con su equipo.

"[...] las molestias persistieron, por lo que se tomó la decisión de parar, lo que lamentablemente me impidió disputar la final de la Supercopa. Desde entonces, la rehabilitación y el trabajo no se han detenido. Las sensaciones fueron mejorando progresivamente [...] Desafortunadamente, la molestia regresó" se lee en el comunicado.

Comunicado oficial del capitán de la Selección Mexicana. IG / @edsonalvarez

Edson, quien estaba en el radar del Ajax para volver a la Eredivisie, agregó que buscará regresar más fuerte y evitar en lo posible una operación, misma que, de realizarse, lo pondría en duda para formar parte de la lista final de México para el Mundial.

"[...] nuevamente en conjunto con el cuerpo técnico y el cuerpo médico, decidimos volver a parar para reevaluar la situación y determinar con precisión la gravedad de la lesión. Mis ganas de ayudar al equipo y estar en la cancha siempre han sido una prioridad. El objetivo es recuperarme bien, volver en plenitud".

Hasta el momento, el "Vasco" Aguirre no se ha pronunciado al respecto desde ninguna plataforma. 

Con información de SUN.

