Cuatro décadas después de sufrir la eliminación más dolorosa de su historia, la Selección de Inglaterra regresa al Estadio Ciudad de México (antes Azteca) . Este domingo 5 de julio de 2026, los ingleses enfrentarán a México en los octavos de final, reviviendo los fantasmas de Diego Armando Maradona y la Copa del Mundo 1986.

Han pasado exactamente 40 años y 13 días desde el 22 de junio de 1986 . En esa fecha, el equipo británico pisó por última vez el césped del Coloso de Santa Úrsula para un duelo mundialista.

Este lapso representa a toda una generación de aficionados que nunca vio a su equipo jugar en este mítico recinto. La larga espera terminará cuando el balón ruede nuevamente en la capital mexicana.

Para asegurar este histórico regreso, el conjunto de los Tres Leones superó a la República Democrática del Congo. La reciente victoria en dieciseisavos de final confirmó su ansiado boleto a la Ciudad de México.

El reto será mayúsculo al enfrentar a la selección anfitriona en su propia casa. México llega invicto a esta instancia tras vencer a Ecuador, manteniendo su portería a cero durante todo el torneo.

El peso histórico de 1986

El recuerdo de la Copa del Mundo 1986 sigue siendo una herida abierta para el futbol inglés. Aquel choque de cuartos de final contra Argentina trascendió lo deportivo para volverse una leyenda mundial.

En el minuto 51 de aquel encuentro, ocurrió una de las jugadas más polémicas de la historia. Diego Armando Maradona anotó el primer gol utilizando su puño, acción bautizada como la “Mano de Dios”.

Apenas cuatro minutos después, el mismo jugador argentino protagonizó el Gol del Siglo. Maradona dribló a cinco defensores ingleses y al portero Peter Shilton para marcar el segundo tanto.

Pese al esfuerzo británico y el gol de descuento de Gary Lineker en el minuto 81, el marcador terminó 2-1. Esa dolorosa derrota selló la eliminación de Inglaterra del torneo.

Desde entonces, el Estadio Azteca se volvió un símbolo de frustración para los europeos . Ningún otro cruce mundialista los había devuelto a este escenario hasta el actual Mundial 2026.

Un nuevo desafío ante el anfitrión

El equipo dirigido por Thomas Tuchel se prepara para un entorno sumamente hostil. Se espera que más de 80 mil aficionados mexicanos llenen las gradas para apoyar incondicionalmente a su Selección .

Además de la presión del público, la Selección de Inglaterra deberá lidiar con la altitud de la Ciudad de México. El estadio supera los 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar, mermando el rendimiento físico.

El clima también podría jugar un papel determinante en este crucial enfrentamiento de octavos de final. Los pronósticos meteorológicos advierten sobre posibles tormentas eléctricas que podrían retrasar el inicio del partido.

Figuras contemporáneas como Harry Kane y Jude Bellingham cargarán con el peso de la historia. Su misión será reescribir el destino de su país en un recinto que evoca recuerdos amargos.

Este domingo, el silbatazo inicial no solo marcará un duelo por el pase a cuartos de final. Representará el fin de una espera de cuatro décadas y la oportunidad definitiva de redención.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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