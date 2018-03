Zlatan o Ronaldo me da igual; hay que reflexionar: Carlos Vela

El delantero mexicano del LA FC Carlos Vela afirmó que le dio "igual" la entrada de Zlatan Ibrahimovic al partido que su equipo perdió por marcador 4-3 ante el Galaxy de Los Ángeles.

Vela fue la figura absoluta del primer tiempo, con dos goles de gran calidad que mandaron al vestidor al LA FC con una ventaja de 2-0 en el marcador.

El ingreso de Ibrahimovic al minuto 70 cambió el equilibrio del partido. El sueco anotó dos goles que permitieron que el Galaxy se llevara el primer derbi de Los Ángeles.

"No le di importancia (al ingreso de Zlatan). Yo estoy pensando en mi equipo y en mis cosas y me da igual que sea Ronaldo o que sea Zlatan", dijo el mexicano a la cadena ESPN.

"Lo que me importa a partir de hoy es hacer reflexión, seguir mejorando y esperar a que vuelva otro partido contra ellos para quitarnos la espina y poder sacar una victoria".

El seleccionador de México, Juan Carlos Osorio, estuvo presente en el StubHub Center, aunque Vela afirma no haberlo encontrado durante el encuentro.

"Hablé con él ayer por teléfono. Hoy no lo he visto; ahorita después del partido no quería ver a nadie", dijo el "Bombardero".

RR