Zamorano considera que Jiménez debe llegar al Real Madrid

El exdelantero chileno, Iván Zamorano habló sobre el atacante mexicano Raúl Jiménez, de quien piensa que se ha convertido en "mucho jugador" para el Wolverhampton y considera que podría llegar a un equipo como el Real Madrid.

"Para mí el Wolverhampton le quedó chico, la mejor opción para Raúl es seguir progresando; ahí solo puede aspirar a la Europa League. Tiene que pensar en jugar la Champions, en ser un goleador mundial, potenciarse a nivel profesional y jugar en un equipo como el Real Madrid", comentó.

El exjugador del América aseguró que hoy por hoy, el "Lobo Mexicano" no tiene nada que envidiarle al punta francés del Real Madrid, Karim Benzema; además, de manejar la opción de que sería un buen elemento para el Manchester United.

"Hoy, si yo fuera Raúl, no lo pensaría dos veces. Karim Benzema es un gran jugador, pero Jiménez no tiene nada que envidiarle; es más el Manchester United no tiene un nueve, ahí está, conoce la liga y el equipo necesita un número nueve", culminó.

JL