Zaldívar asume el reto de ser el ‘9’ de Chivas

Con la firme convicción de que se ha ganado su lugar en el 11 titular de Chivas, Ángel Zaldívar le hace frente a las críticas con una frase contundente: “Nadie me ha regalado nada”.

El centro delantero sabe lo que significa jugar en el Guadalajara, y aunque comprende que las críticas son algo con lo que tiene que lidiar, no está de acuerdo con aquellos que minimizan su trabajo en el Rebaño Sagrado.

“A mí nadie me ha regalado nada, son años de mejorar y seguir creciendo, de no estancarse y gracias a Dios estoy aquí, lo estoy disfrutando, llevo dos goles y voy por más. Tengo objetivos y quiero darle más alegrías a este club”.

“Si un canterano debuta y está jugando de titular es por algo, porque está haciendo las cosas bien, porque el técnico lo ve bien, y eso no es de un día para otro y ya, nadie está porque le regalaron algo, es algo por lo que estás trabajando día con día y te lo ganas”, compartió el atacante.

Respecto a la manera en que lleva las críticas, Zaldívar reconoció que el entorno sí ha llegado a tornarse pesado debido a las ofensas que recibe en redes sociales y que no se limitan a lo futbolístico.

“Estoy consciente de que siempre habrá críticas, más en un equipo como Chivas y siendo el nueve titular. La verdad es que acepto las críticas constructivas, la exigencia, pero creo que se pasan con los insultos hacia tu persona.

“En las redes sociales cualquiera puede decir muchas cosas sobre la vida personal, y a mí eso no me gusta porque afecta a nuestras familias. Es una práctica que se cree normal, pero no es normal que alguien te insulte”.

“Muchos deportistas de élite lo dicen: recibir críticas no sólo te afecta a ti, sino también a tu familia. No hacer caso es difícil, pero tienes que separar bien las cosas y saber quién eres, ser consciente de la realidad, no de lo que dice la gente”, finalizó.

ENTRE LO MÁS DESTACADO

Ángel Zaldívar en el Clausura 2022

DATO CANTIDAD

Minutos jugados 265

Goles 2

Participaciones en goles 1

Tiros a gol 6

Faltas recibidas 8

Faltas cometidas 7

"A mí nadie me ha regalado nada, son años de mejorar y seguir creciendo, de no estancarse".

- Ángel Zaldívar, delantero de Chivas

MQ