Wentz espera regresar en mayo

El mariscal de campo de los Eagles de Filadelfia, Carson Wentz, declaró que espera estar recuperado para mediados del próximo mes, en el arranque de los entrenamientos primaverales de la NFL.

El quarterback finalizó la temporada 2018 en la lista de lesionados con una fractura en la espalda y detalló que ha comenzado a correr y lanzar.

“No hay realmente un plazo, no hay prisa. Me siento bien con el progreso que he tenido”, mencionó el jugador egresado de la Universidad Estatal de Dakota del Norte.

Wentz ingresará a su cuarta temporada en la Liga, pero sólo en su campaña de novato logró disputar los 16 partidos. En 2017 apuntaba para ser el Jugador Más Valioso, sin embargo, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda tras 14 encuentros y vio cómo Filadelfia ganó el Super Bowl LII desde la banca.

En 2018 tuvo una fractura en la espalda, esta vez tras participar en 11 partidos, y observó cómo Nick Foles guio a la franquicia hasta la Ronda Divisional.