Fue la noche del 16 de junio de 2022 cuando los Golden State Warriors se convirtieron en los campeones de la NBA tras imponerse en el partido definitivo a los Boston Celtics (la serie concluyó 4-2). Pero también fue una noche histórica para Juan Toscano, quien es el primer mexicano en ganar el anillo de la NBA.

Anoche, Juan Toscano paseó la bandera de México mientras celebraba el título de su equipo en la duela del TD Garden en Boston.

TWITTER

Tras el partido, el mexicano no pudo contenerse, y declaró a la NBA dijo: "Me siento increíble, me siento muy feliz, muy contento. Quiero decir, este es el sueño más grande en hacerse realidad".

Y agregó: "Vine aquí a la liga de desarrollo G-League (...); jugué en otros países durante cinco años y ahora estoy aquí. Nadie podrá nunca quitarme esto".

Juan Toscano-Anderson, de madre mexicana, padre puertorriqueño y nacido en California hace 29 años, llegó a los Warriors en 2019, donde jugó cinco partidos de pretemporada antes de ser cortado. Luego volvió al equipo a inicios de 2020 después de haber iniciado temporada con los Santa Cruz Warriors de la G-League, y se convirtió en el quinto mexicano en tener actividad en la NBA, detrás de los históricos Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón y Jorge Gutiérrez.

Este año fue el primer mexicano en clasificar a la final del concurso de clavadas en el All-Star Game de la NBA, donde culminó en el segundo lugar, detrás de Obi Toppin, de los New York Knicks.

El primer mexicano ���� en ganar un campeonato de la NBA. ������ para Juan Toscano pic.twitter.com/qLzpIwQvu2 — Gaby Bibayoff (@GabyBibayoff) June 17, 2022

Quien jugó en Fuerza Regia en México, así como en otros equipos de la Liga de basquetbol de Venezuela y Argentina, Juan Toscano ahora tendrá que esperar a que cambien su página de Wikipedia, pues ahora deberán escribir que ya tiene en su haber un anillo de la NBA.

OF