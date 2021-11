WTA: China podría perder sus contratos

Mientras que en Guadalajara se celebran las AKRON WTA Finals, el evento que reúne a las mejores tenistas del ranking, los ojos del mundo del tenis voltean a ver a China tras las recientes acusaciones de abuso sexual que hizo la tenista Peng Shuai contra Zhang Gaoli, ex vicepresidente de ese país.

Tras darse a conocer la noticia, la WTA emitió un comunicado en el que exige que haya una investigación, por parte de las autoridades Chinas, sobre estas acusaciones: “Los eventos recientes, relacionados con la jugadora de la WTA Peng Shuai causan gran preocupación. Como una organización dedicada a las mujeres seguimos comprometidos con los principios con los que iniciamos: igualdad, oportunidad y respeto”.

En su mensaje agregan que “Peng Shuai y todas las mujeres merecen ser escuchadas y no censuradas” por lo que esperan que estas acusaciones sean tratadas de manera seria y que sean investigadas “en su totalidad, de manera justa, transparente y sin censura”.

Además del mensaje de este comunicado, el director de la WTA, Steve Simons aseguró en una entrevista otorgada al New York Times que: "Si al final del día, no vemos los resultados apropiados de esto, estaríamos preparados para dar ese paso y no operar nuestro negocio en China si eso es lo que se tiene que hacer".

Y aunque Simons reconoce que sabe que quizá no logren influir en la manera en que se conducen las autoridades en China, lo que sí puede hacer es apoyar “al cien por ciento” a la jugadora que es “parte de la familia de la WTA”.

Hasta ahora se sabe que la jugadora se encuentra en un lugar seguro después de haber publicado el mensaje en el que habló del abuso sexual en una red social china. El mensaje fue eliminado horas después.

JL