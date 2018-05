Vienen decisiones difíciles en Chivas

No hay marcha atrás. En el Guadalajara se tomarán decisiones importantes en este verano.

El nuevo vicepresidente del equipo, Amaury Vergara, reconoció que hay situaciones por resolver y, aunque no especificó exactamente de qué se trata, sí dejó en claro que tiene que haber algo así como una cirugía reconstructiva en las Chivas: necesaria y dolorosa.

“Hay decisiones difíciles que deben tomarse”, dijo sin pensarlo mucho el hijo de Jorge Vergara, dueño del equipo rojiblanco. “Siempre todo tiene una explicación, pero finalmente nuestro proyecto es muy claro, le apostamos a los mexicanos y, sobre todo, a los jóvenes que vienen desde nuestra cantera. Esa es nuestra prioridad”.

Amaury aseguró que “no hay nadie más grande que la institución y siempre están los valores de este equipo por encima de todos; bueno, pues a nosotros nos toca ser guardianes y ejercer esos valores”.

Hay que recordar que hace menos de un mes los jugadores del equipo rojiblanco dieron a conocer un adeudo de la institución por concepto del premio tras haber obtenido el doblete (Copa MX y Liga MX en el Clausura 2017) y justo antes de ganar la Liga de Campeones de Concacaf.

En la última semana ha sonado de manera insistente la venta de la estrella del equipo Rodolfo Pizarro a Monterrey. Quien es señalado como el principal promotor de las protestas, que incluyeron entrenar con una camiseta con una leyenda que exigía el pago, y no concentrarse previo al último partido de Liga MX.

Pese a todo lo que se dice del Rebaño en este verano, Vergara Zatarain pide fe de parte del aficionado rojiblanco. “Yo pediría confianza, si logramos el doblete y la Concachampions es porque algo se ha hecho bien. Si eres aficionado de Chivas vas a apoyar independientemente de quién esté”.

Nueva faceta

Vinculado siempre al cine y a proyectos audiovisuales, quien también funge como cabeza de Chivas TV dice sentirse cómodo en su nuevo cargo de vicepresidente del Guadalajara. “Ciertamente hoy tengo una responsabilidad más grande en el equipo, pero siempre he sido un aficionado y así veo la situación: no hay que olvidar en dónde estábamos hace no mucho tiempo, el esfuerzo enorme que hemos hecho y lo que hemos logrado”.

— ¿Qué sientes que hoy te pregunten por refuerzos en lugar de películas?

— Es un cambio importante para mí, algo a lo que me tengo que acostumbrar, pero es todo un reto, de vida y profesional. Yo lo veo así, tengo una gran universidad en el futbol, aunque haya estudiado cine, porque tengo 30 años, pero la mitad de ese tiempo he estado metido en el futbol. En la vida no hay coincidencias, más bien tienes un destino y yo tengo que aprender a compaginar las dos cosas.

¿Y la película?

Pese a que en el último Festival de Cine de Guadalajara fue presentado un avance de la película de Chivas, la fecha de salida a salas del filme aún no está definida, indicó Amaury Vergara, vicepresidente del Rebaño.

“Presentamos un trailer en el Festival Internacional de Cine porque somos grandes amigos del festival, me siento como hijo del evento, iba desde los 14 años a las fiestas y soñaba con ser cineasta. La verdad es que presentamos el trailer muchísimo tiempo antes de que de verdad la pudiéramos llevar (la película) a los cines para darle una probadita al aficionado, crear esa expectación”.

El también productor de la película aclaró que la tardanza en la salida a los cines no se debe a que estén agregando la historia de la conquista de la Concachampions.

“No le agregamos nada, es sólo del año dorado del equipo donde se gana el doblete, en donde el proyecto de Matías (Almeyda) empieza a cobrar sentido y fuerza. Es una película que hablará del proyecto de Chivas desde que mi padre adquirió al equipo y otras cosas que son sorpresa. Sí grabamos en la Concachampions, pero esa será otra sorpresa”.

APUNTE

El estreno

Con poco más de un mes en la toma de decisiones importantes en el Guadalajara, Amaury Vergara se estrenó en plan grande, y no fue del agrado de la afición rojiblanca, ya que optó por no comprar a Rodolfo Cota, arquero que se convirtió en pieza clave del Rebaño en los cinco títulos de la era de Matías Almeyda.