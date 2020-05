Vettel desea seguir en Ferrari y espera renovar entre junio y julio

El piloto alemán Sebastian Vettel reiteró su deseo de continuar en Ferrari y espera renovar su contrato entre junio y julio, eso sí, siempre y cuando sea un acuerdo que beneficie a las dos partes.

En días pasados, una primera oferta del equipo de Maranello fue rechazada por el teutón, quien descartó firmar un vínculo anual y de paso sufrir una reducción de salario bastante notable.

De tal modo que el "cavallino rampante" deberá estudiar una nueva propuesta que pueda convencer a Vettel, quien descartó sentirse viejo, 32 años de edad, para continuar mucho tiempo más en la Fórmula Uno.

"La renovación debería satisfacerme a mí y a Ferrari. Me gustaría quedarme. Siempre he firmado contratos de tres años y no me siento viejo. No hay plazos, pero existe la posibilidad de que se tome una decisión antes del comienzo del campeonato, si es así, en junio o julio", comentó a un diario italiano.

Vettel se embolsa alrededor de 36 millones de dólares anuales y estaba acostumbrado a firmar acuerdos por tres años, sin embargo Ferrari propone una reducción salarial de 14 millones y un acuerdo anual.

Ahora se prevé que la escudería italiana busque convencer al alemán con la misma cifra de pago pero con un vínculo por dos años para así cumplir el deseo de Vettel de permanecer en el "Gran Circo" un poco más de tiempo.

En caso de que el germano no llegue a un acuerdo con Ferrari, de acuerdo a la prensa, se dice que el español Carlos Sainz (McLaren), el australiano Daniel Ricciardo (Reanult) y el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) son opciones para reemplazar a Vettel y ser el nuevo compañero del monegasco Charles Leclerc.

