Venados evita la barrida en Jalisco

Los Charros de Jalisco no pudieron concretar la barrida, y es que los Venados de Mazatlán ganaron el tercer juego de la serie 6-2 en el estadio Panamericano de Beisbol, la victoria de la honra.

Un rally en la séptima entrada y un par de carreras en el octavo rollo bastaron para que los mazatlecos le dieran la vuelta a la pizarra y se llevaran así la victoria, ante un equipo de Jalisco que se había puesto en ventaja en el partido desde el tercer inning, pero de poco le sirvió.

Aunque el poder ofensivo de los sinaloenses había fallado en los primeros dos juegos de la serie, en este tercer compromiso sacaron la casta y se destaparon con un buen bateo de Carlos Muñoz y Randy Romero que hicieron que el plato de home fuera pisado por los Venados en seis ocasiones, para darle forma a la pizarra final.

Fernando Burgueno se adjudicó la victoria del duelo; mientras que el lanzador que tuvo que cargar con el descalabro fue Javier Solano, quien trabajó por espacio de siete capítulos, permitió 12 imparables, cuatro carreras y recetó un ponche en lo que fue su primer descalabro defendiendo la franela de los jaliscienses.

Este viernes, los caporales abrirán la penúltima serie de la temporada regular y lo harán en calidad de visitante, cuando se midan en el primer juego a los Algodoneros de Guasave en punto de las 20:30 horas en el Kuroda Park, estadio de los sinaloenses, en donde están anunciados como abridores Irwin Delgado vs Jesús Huerta, Brennan Bernardino vs Jordan Kipper y Manuel Flores vs Miguel Aguilar.