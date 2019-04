Chivas tiene definido el perfil del nuevo técnico

El director deportivo del Guadalajara, Mariano Varela dejó claro cuál es perfil que buscan para que ocupe el banquillo del primer equipo desde el torneo entrante, al tiempo que no descartó a Alberto Coyote entre los candidatos siempre y cuando tenga un cierre espectacular.

Varela señaló que es difícil que todos los puntos que quieren cubrir dentro del perfil se logre, pero están en el estudio, tienen tiempo y van por un proyecto diferente, ganador, para recuperar ese ADN que se ha perdido con el paso de los años, al no estar en los primeros lugares de la Liga MX.

"Por supuesto que estamos en el análisis de técnicos, no tomaremos la determinación tan rápido, vamos a analizarla bien. No vamos por un técnico para eludir el descenso en el actual torneo y el que viene, sino que estamos buscando un técnico que nos meta a otro nivel, a lo que representa esta camiseta con un proyecto a largo plazo".

Uno de los estrategas que está en análisis es Juan Francisco Palencia, pero quien fue modelo para una marca de esmalte de unas por ahora tiene compromiso con Lobos BUAP, precisamente rival del próximo fin de semana y antes de que llegara José Saturnino Cardozo, ya lo habían buscado pero llegaron tarde, porque el equipo poblano se los ganó.

Uno de los estrategas que está en análisis es Juan Francisco Palencia, pero por ahora tiene compromiso con Lobos BUAP. MEXSPORT / ARCHIVO

Varela no dio nombres, solamente mencionó que están "buscando en todos los continentes, no vamos por una nacionalidad nada más, puede ser mexicano, extranjero que esté en México o de otro país, Sudamericano, europeo. No interesa la nacionalidad, sino que venga a trabajar en el proyecto de lo que pretendemos".

El director deportivo puntualizó que el plan que quieren echar a andar es ambicioso, por eso "queremos cumplir varios puntos en el perfil, difícil que en ocasiones se llenen todas pero por supuesto que vamos por alguien que cumpla la mayoría. Proyecto a largo plazo y que no piense solamente en el descenso, porque te aseguro que este equipo no va a descender, tiene que estar en otro momento. Nos metimos al tema de cociente, nosotros mismos y nosotros mismos tenemos que salir de ahí".

El perfil que debe tener el nuevo técnico del Guadalajara

Gran liderazgo

Jerarquía

Personalidad

Manejo de fuerzas básicas y gusto de trabajar con jóvenes

Excelente manejo de cuerpo técnico en comunicación y plantilla

Excelente manejo con prensa

Metodología de trabajo bien cimentada

Que futbolísticamente proponga

Equipo agresivo y vertical

Equipo intenso

Conocimiento de la trascendencia de la institución

Que debute jugadores

Proyecto a largo plazo para poner a la institución en otro nivel

No importa la nacionalidad, de preferencia van por un joven

¿Por qué no cesaron antes a José Saturnino Cardozo?

La dirigencia evaluó todo el calendario final, en el cual vieron que la fecha FIFA tras dos descalabros ante el América, le venía bien al equipo para apuntalar algunos aspectos, sobre todo en actitud y aquí explica Varela la situación.

"Realmente fue una determinación analizada. Antes del América siempre estuvo en Liguilla, el partido ante América fue vergonzoso, luego nos toca en casa y se mezclaron algunas circunstancias, gol tempranero así como la expulsión de Molina. El encuentro se complicó de más. Pensamos en ese momento que venía fecha FIFA, luego entraban cuatro encuentros con equipos a la par de nosotros (en la tabla) o debajo de nosotros y podíamos conseguir victoria, principalmente contra Pumas. Respaldamos a Pepe, analizamos el funcionamiento y se tomó la determinación de terminar el ciclo. Sí pensamos que ante Pumas revertiríamos la situación".

Alberto Coyote, sus manos la continuidad

Para que Alberto Coyote pueda tener continuidad en el Rebaño, deberá tener un excelente cierre de torneo. MEXSPORT / C. De Marchena

El actual técnico interino Alberto Coyote, para poder tener la continuidad al mando del Rebaño, deberá tener un excelente cierre, que el equipo muestre un futbol agradable, que se vea combativo el equipo, con un ADN diferente en comparación a lo mostrado en los últimos torneos y a decir de Varela, está en él mismo tener continuidad.

"Si Beto tiene un gran campeonato (cierre), por supuesto que es candidato a seguir mientras no se cierre algo. Beto está preparado, lo sé perfectamente, conoce lo que es Chivas y no lo descartamos para nada que pueda seguir, de acuerdo a las negociaciones que podamos tener en próximos días".

OF