Vamos a darle la vuelta: Luis Fernando Tena

Caer 2-1 en casa ante Dorados en el partido de ida de los octavos de final de la Copa MX, no estaba ni en el peor de los escenarios que se imaginó Luis Fernando Tena, técnico del Guadalajara, quien confía en que en Culiacán la suerte será diferente y regresarán con la victoria.

"Hay que darle mérito al rival, Dorados hizo un buen partido, esperó el contragolpe porque tienen a la gente ideal adelante, atrás nos cerraron los espacios, nos costó mucho entrar y caímos en desesperación, por momentos en desorden porque buscamos el empate al estar ante nuestra gente. Al final el resultado fue justo, Dorados ganó bien, dio un gran partido; y el gol que marcó Cristian Calderón, eso fue muy importante, anotar un gol y vamos a ir a buscar el partido. Estoy seguro que vamos a darle la vuelta el próximo martes en Culiacán".

El "Flaco" reconoció que se fue con cierta frustración de su propio estadio, porque se dieron varios factores que influyeron para eso, los cuales explicó.

"Me voy con un sabor muy amargo, perdimos y la gente que vino a apoyarnos nos impulsó. Sobre todo me voy con un mal sabor también de Alexis, porque pese a estar lesionado empujó y anotamos un gol. No pudimos agradar a nuestra gente".

El salir con un equipo totalmente diferente al de Liga, era necesario para dar rotación, aunque algunos lo dejaron con muchas dudas sobre alinearlos de nueva cuenta.

"Teníamos que rotar jugadores, darle oportunidad a quienes no habían tenido mucha participación, obviamente no podíamos esperar un gran juego de conjunto, era la primera vez que jugaban. Hubo actuaciones muy destacadas, otras no, luchamos hasta el final".