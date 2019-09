Una afortunada broma del destino

Iván Ruiz es la prueba viviente de que al éxito, en ocasiones, le gusta la ironía. Desde joven puso todo su empeño para hacerse de un nombre dentro del mundo del BMX, pero terminó siendo, contra todo lo planeado, el mejor entrenador de México en el ciclismo de pista.

Decir que Ruiz es el mejor entrenador del país en su disciplina no es sólo un juicio sujeto a subjetividades, pues actualmente puede jactarse de ser el poseedor del Premio Nacional de Deportes 2018 y el coach de dos de las mejores pedalistas del continente: Daniela Gaxiola y Jessica Salazar.

"El destino me llevó a retirarme joven como atleta, fue porque me di cuenta que disfrutaba más los triunfos de mis deportistas que los propios”. Iván Ruiz, entrenador de ciclismo

Hoy, en retrospectiva, este entrenador jalisciense recuerda un poco de su trayecto hasta este punto de su carrera, mismo en donde no tiene empacho para asegurar que todo su éxito sólo ha sido “una linda broma del destino”.

“El destino nos está jugando una broma muy bonita. Ahora que fuimos a Lima (Juegos Panamericanos), un día antes de competir en la velocidad por equipos irónicamente cumplimos 10 años de la primera medalla que gané como entrenador junto a Jessica Salazar, en la Olimpiada Nacional. La vida ha tenido una forma muy romántica de llevar nuestra historia, ha sido padre la aventura que hemos vivido.

“Las circunstancias que nos han llevado al ciclismo de velocidad nunca las planifiqué, realmente nunca pensé que sería entrenador de velocidad en pista, todo se fue dando de una manera secundaria. Ahora han pasado tantas cosas, de repente me vi de frente a este equipo y no tuve otra opción que tomar al toro por los cuernos, estudiar más sobre el tema y empezar a cuidar todos los aspectos. Aún me considero un entrenador novato-intermedio en cuestión de pista”, compartió.

Después de casi 20 años como entrenador, Iván Ruiz vive un momento dulce en su carrera, pues entre las conquistas de sus alumnas ya se cuentan medallas panamericanas, récords Guinness y participaciones históricas en justas mundiales.

Todo lo anterior lo pone a él y a su equipo ante la gran posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, situación que lo hace pensar que hace años, en sus inicios, meditó seriamente en dar un paso al costado para dedicarse, como el resto de su familia, al comercio.

“Muchas veces pensé si no sería mejor dedicarme a otra cosa, sobre todo en mis inicios como entrenador, pero mi familia fue mi respaldo. Durante muchos años ellos estuvieron separando una cantidad de dinero para mí, para que yo siguiera percibiendo algo del negocio familiar y no tuviera que dejar el ciclismo”.

Años atrás, cuando recién se convirtió en padre, Iván Ruiz meditó profundamente respecto al rumbo que tomaría su carrera: “Mi hija no comerá de mis medallas o reconocimientos”, dijo en aquel entonces sin tener remota idea de la fantástica broma que le jugaría el destino.