Un soldado más del Guadalajara

La propuesta que Chivas le hizo a Oribe Peralta fue más que suficiente para convencerse de dejar al América, donde no tendría el protagonismo que le garantizaron sí tendrá en el Guadalajara, club que el “Cepillo” considera es el segundo equipo más importante en México después de la Selección.

“Chivas es el segundo equipo referente en México para todos los mexicanos, porque es el que te da oportunidad. Tomás (Boy) ha dicho que era muy difícil tener refuerzos cuando solo dependes de mexicanos, ese es un valor extra”, expresó Peralta, ayer en su presentación como nuevo jugador rojiblanco.

Sin dar muchos rodeos, el propio atacante puso tierra de por medio entre su presente y los comentarios en los que se le criticaba por tomar, este que llama, nuevo reto en su carrera, dejando atrás su pasado americanista.

“A toda la gente quiero decirle que estoy muy agradecido por el apoyo que me brindaron en América. Si mi decisión les afectó, es como los ciclos, terminan; así como hay vida, hay muerte, son ciclos que terminan. Creí que mi ciclo (con América) había terminado y ahora inicio un nuevo reto con ganas de crecer ”.

Para la afición del Guadalajara, Peralta tuvo un mensaje cargado de optimismo, en el que dijo que su entrega no estará en duda, que no escatimará en esfuerzos y de paso reviró en torno a un comentario que realizó hace un tiempo en un programa de televisión, cuando se expresó mal del Guadalajara.

“En aquella ocasión en ese programa dije que le iba dar a las Chivas y ahora estoy aquí para darle alegrías, goles y títulos, haré lo posible para que así sea. En Chivas es un fracaso rotundo no ser campeón, entonces yo voy a buscar ser campeón”, acotó.

La seguridad influye

El que Oribe Peralta decidiera llegar a Guadalajara no obedece completo a una razón deportiva, sino que también el propio jugador tenía que ver por su familia, en especial después de vivir en carne propia una mala experiencia en materia de seguridad.

“Hubo una situación personal que también me hizo moverme, fue muy fuerte la verdad, pero creo que a muchas personas les pasa esto y no debemos permitirlo, deberíamos ser más racionales. Fue una amenaza fuerte de secuestro a mi esposa e hijo, no fue por eso mi decisión, pero fue una de las causas”.

Pasado el trago amargo, Peralta ahora se enfocará en dar lo mejor de sí con el Rebaño.

El “Cepillo” es la excepción a la regla, afirma José Luis Higuera

José Luis Higuera cree que Peralta, a pesar de su veteranía, será de gran aporte para Chivas. IMAGO7

El director general del Guadalajara, José Luis Higuera, puntualizó que la llegada de Oribe Peralta al equipo fue una oportunidad que se dio por la necesidad que hay en el club de salir adelante en el problema de cociente, además de que se contrató a un goleador histórico, esto luego de que se quebrantara aquella regla no escrita de que en Chivas no se ficharía a nadie dentro de una negociación directa con el América.

“Las excepciones confirman la regla y siempre hay situaciones excepcionales, que no debemos dejar pasar oportunidades en la vida. Tenemos dos años muy malos en el club, no podemos dejar pasar las oportunidades. Esta excepción, si había que tomarla en estos 16 años, era ahora. Se nos ha recriminado, pero es un jugador top”, apuntó el directivo.

Por otro lado, ayer el América anunció la contratación de Rubén González, quien procede del Necaxa.

Sin embargo, González es canterano del Guadalajara y pasó por Coras de Tepic y el Zacatepec, en el Ascenso MX.

Voces

"Estoy apenas comenzando, pienso darme más. Sé que tengo 35 años, no soy un jovencito, pero pude perder cosas, pero gané experiencia”.

Oribe Peralta, jugador de Chivas.

"Es una satisfacción que un jugador como él (Peralta) tenga esa hambre en este momento que vive el club, que necesita esa experiencia”.

José Luis Higuera, director Chivas.

"Felicitar a mi directiva porque ha hecho un gran esfuerzo para que en un mercado tan reducido para nosotros, contemos con una figura de tal tamaño”.

Tomás Boy, DT de Chivas.