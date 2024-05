Chivas: Trabajando en familia buscan el título

Mayo es un mes que trae tanto gratos como amargos recuerdos a la afición rojiblanca. Próximamente, se cumplirá el primer aniversario de aquella fatídica tarde del 28 de mayo de 2023 en la que al Guadalajara se le escapó la posibilidad de sumar su decimotercer título de liga.

Sin embargo, en este Clausura 2024, se abre una nueva posibilidad para que el Rebaño espante los fantasmas y luche por el ansiado título en una campaña en la que el equipo ha demostrado resiliencia, y en la que de nueva cuenta los jugadores se han unido como familia para tratar de cumplir con el objetivo de alzar el trofeo, tal y como lo menciona Alan Mozo.

“Nos volvimos a convertir en esa familia que peleaba todas las pelotas como si fuera la última. Cada uno aporta su granito de arena para conseguir los objetivos y todos nos tratamos como familia, ese es uno de los pilares de este equipo. El futbol también es de talento y lo tenemos. Hemos logrado tener ese equilibrio entre el talento y que damos todo por el equipo.”

“Yo no creo en fantasmas, el pasado es pasado. Desde el día uno con Fernando Gago estábamos preparándonos para ser campeones y estamos en el camino. Ser campeón con Chivas es mi máximo sueño y objetivo, trabajo todos los días para sumar mi granito y lograrlo con este equipo”, comparte el lateral del Rebaño.

Mozo asegura que si bien las Chivas dejaron escapar puntos en la fase regular por desatenciones que pusieron en suspenso su pase directo a la liguilla, esos errores se fueron atendiendo y se declaran listos para enfrentar a Toluca, conjunto que finalizó en tercer lugar de la tabla general y que tiene a Alexis Vega, un viejo conocido por los rojiblancos.

“Aquellas desconcentraciones que nos costaron puntos las fuimos puliendo y es por eso que logramos llegar a la Liguilla directa. Toluca es un gran equipo que tiene una ofensiva importante que marca el rumbo del juego. He jugado muchísimas liguillas y creo que lo que depende son esos pequeños detalles que hemos trabajado todos los días para que a la hora del partido no nos vuelva a pasar”.

“Conozco mucho a Alexis, no sólo de cuando me tocó compartir vestidor con él aquí en Chivas, sino desde cuando éramos muy chicos al haber estado a prueba con Pumas, lo conozco de casi toda la vida y sé de lo que es capaz y el gran jugador que es. Para mí es un reto, si es que me toca marcarlo, pero también lo será con cualquiera, la verdad yo enfrento a todos por igual. Me preparo para dar lo máximo y creo que van a ser unos lindos duelos individuales en todo el campo y estoy seguro que Chivas saldrá a flote” , afirma.

Los jugadores del Rebaño han trabajado desde el día uno para buscar el título y han dejado en el pasado lo que ocurrió en el Clausura 2023. IMAGO7

En su mejor versión

Pese a que en esta campaña no inició como titular indiscutible en el esquema de Fernando Gago, sus actuaciones le permitieron irse adueñando de la banda derecha y prácticamente apareció en todos los juegos de esta temporada. Por ello, Mozo reconoce que el trabajo del estratega argentino ha sido muy importante para sacar su mejor versión, con la que espera llegar otra vez a Selección mexicana, pero siempre priorizando su labor con el Guadalajara.

“Estoy muy agradecido con Fernando por las oportunidades que me ha dado. Es un gran entrenador joven que tiene ideas frescas, eso le ayuda mucho a este equipo. Es una excelente persona que siempre busca sacar nuestro mejor potencial y eso se ve reflejado en el campo.”

“Para mí, siempre va a ser una meta poder representar a mi Selección, pero yo no pierdo tiempo distrayéndome en si estoy en alguna lista o no, yo trabajo para para superarme como profesional y como persona y, la verdad, es que estoy enfocado en Chivas y es lo único que me importa”, concluye.