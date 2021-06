¿Un refresco para tomar? Cristiano Ronaldo dice no en plena rueda de prensa

Cristiano Ronaldo mostró su desacuerdo con el refresco en plena conferencia de prensa, y es que antes de iniciar la misma, el astro portugués se atrevió a quitar dos botellas de Coca-Cola que se encontraban enfrente de él.

Coca - Cola no. Agua si.

Palabra de Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/DDvmKd0yTa — SabiasK_Futbol (@SabiasK_) June 14, 2021

El delantero de la Juventus, tomó ambas bebidas y las alejó, para así provocar que no aparecieran a cuadro. Posteriormente, remató con el comentario: "Agua", y mostró su botella de agua natural, para hacer énfasis en que era lo que él consumía constantemente.

A lo largo de los años, CR7 ha mostrado su desprecio por los alimentos y bebidas que se alejan de una dieta de un deportista de alto rendimiento. Incluso meses antes llegó a declarar como lleva este tema con su hijo: "Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come papas fritas y él sabe que no me gusta".

Ahora el siguiente problema que puede enfrentar el capitán de Portugal, pasa porque Coca-Cola es uno de los grandes patrocinadores de la Eurocopa y puede provocar alguna falta en el contrato entre la empresa de refrescos y el torneo.

Se desata la conversación en redes sociales

Obviamente, cuando los usuarios de redes sociales supieron del rechazo de Cristiano Ronaldo por el refresco durante su última rueda de prensa, la conversación inició en redes sociales, pues hubo quien estuvo de acuerdo con la postura del capitán portugués, otros que señalaron exageración de su parte, y quienes defendieron la marca, al menos por el lado del patrocinio al torneo de futbol.

